Predsednik Fudbalskog kluba Vojvodina, Dragoljub Zbiljić analizirao je učinak kluba u dosadašnjem toku Super lige Srbije.

Dragoljub Zbiljić Foto: FK Vojvodina, Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije

– Kada pogledam tabelu, zadovoljan sam, ali kada pogledam potencijal – znam da možemo još više. Treće mesto nije slučajno, ono je rezultat ozbiljnog rada u prethodne dve godine. Međutim, ono što mene posebno raduje jeste energija u klubu. Imamo ekipu koja veruje, stručni štab koji ima jasnu ideju i navijače koji su ponovo počeli da sanjaju. Ova sezona me zaista podseća na 2016. godinu. Tada smo isto imali kontinuitet, Evropu, pune tribine i osećaj da se stvara nešto veliko. Razlika je što smo danas stabilniji u svakom smislu – organizaciono, finansijski i sistemski. To mi daje uverenje da ovo nije prolazna epizoda, već početak jedne ozbiljne priče – počeo je priču Dragoljub Zbiljić u razgovoru za Jutjub kanal Sportskog društva Vojvodina.

Koliko je realno da se Vojvodina već ove sezone umeša u borbu za titulu?

– Realno je, ne bežim od toga i nikada nisam. Ako pogledate bodovnu razliku, ona nije nedostižna. Zvezda i Partizan jesu veliki klubovi, ali ove sezone nemaju onaj nedodirljivi autoritet kakav su imali ranije. Liga se izjednačila, svaka utakmica je teška i upravo tu Vojvodina vidi svoju šansu. Mi ne ulazimo u utakmice sa strahom, već sa idejom. Imamo tim koji može da igra protiv svakoga, na svakom stadionu. Naravno, potrebni su mir, strpljenje i fokus, ali ako budemo svoji i ako nas povrede zaobiđu – bićemo u igri do samog kraja.

Navijači često govore o „prosutim bodovima“. Kako vi gledate na te utakmice?

– Razumem navijače, jer i ja svaku utakmicu doživljavam emotivno. Međutim, fudbal nije matematika. Ne može se unapred upisati nijedan bod. Utakmica u Surdulici protiv Radnika bila je ispod našeg nivoa i to sam otvoreno rekao. Ali ne možemo zanemariti činjenicu da je Radnik ove sezone jedno od najprijatnijih iznenađenja. Sa druge strane, utakmica protiv IMT-a je primer kako fudbal zna da bude surov. Dominirate, stvarate šanse i onda primite gol sa distance. To su momenti iz kojih moramo da učimo. Šampionske ekipe ne pobeđuju samo kada su bolje – već i kada nisu na svom maksimumu.

Omladinska škola je temelj Vojvodine. Da li ste zadovoljni razvojem mladih igrača?

– Omladinska škola Vojvodine je nešto na šta sam posebno ponosan. Ona je identitet kluba. Iako plasmani nekad nisu idealni, meni je važnije da znamo ko od tih momaka može sutra da nosi dres prvog tima. Imamo nekoliko izuzetno talentovanih igrača. Marko Božić je primer modernog mladog fudbalera – radan, disciplinovan i hrabar. Tu su i Peranović, Borovina, Ostojić, Tadić… Ne želimo da ih „trošimo“ prerano, već da ih razvijamo planski. Vojvodina mora da bude klub koji proizvodi igrače, ali ih i zadržava dovoljno dugo da prave razliku.

Finansijska stabilnost kluba često se navodi kao ključ uspeha. Gde je danas Vojvodina?

– Vojvodina je danas potpuno stabilan klub. Sve obaveze se izmiruju na vreme, poslujemo transparentno i u skladu sa propisima. To možda nije atraktivna tema za naslov, ali je osnova svega. Kada igrač zna da mu plata leže na vreme, kada trener zna da ima podršku, a navijač da klub nema dugove – tada se stvara zdrava sredina. Mi danas imamo evropsku licencu, pozitivan revizorski izveštaj i mir u kući. Bez toga nema ni rezultata.

Koliko je kontinuitet stručnog štaba važan za ovaj iskorak Vojvodine?

– Izuzetno je važan. Srpski fudbal često pati od nestrpljenja. Kod nas treneri nemaju vreme da razviju ideju. Mi smo svesno odlučili da damo podršku stručnom štabu, produžili ugovor i stali iza njih. Kontinuitet donosi stabilnost, a stabilnost donosi rezultat. Ne može se svake sezone počinjati ispočetka. Ako hoćemo titulu, moramo imati jasnu viziju i istrajnost.

Prelazni rok i ambicije – šta mogu da očekuju navijači?

– Nećemo praviti revoluciju, ali hoćemo „pametna pojačanja“. Tražimo krilnog igrača i još jednu poziciju koja će doneti dodatnu širinu. Ako želiš da napadneš titulu, moraš imati konkurenciju u timu. A snovi? Novi Sad živi za povratak Dušana Tadića. Ne kažem da je to realno u ovom trenutku, ali fudbal je pun iznenađenja. Kada bi se to desilo, to bi bio znak da je Vojvodina spremna za najveće domete.

Kakva je vaša ocena suđenja u Superligi ove sezone?

– Iskreno, mislim da je suđenje u Srbiji napravilo ozbiljan iskorak. Vojvodina ove sezone ima tretman koji priliči klubu tog ranga i ja to moram javno da kažem. Naravno, grešaka ima i uvek će ih biti, ali važno je da nema namere. Jedina utakmica gde smo imali utisak da smo oštećeni bila je protiv OFK Beograda, ali i tu moram da budem fer – emocije su bile pojačane. Generalno, sudije pokazuju hrabrost i spremnost da donesu odluke i protiv velikih klubova, a to je dobar znak za srpski fudbal.

Kao predsednik Zajednice superligaša, snažno se zalažete za reformu takmičenja. Šta će ona doneti?

– Skraćenje Super lige na 12 klubova je neminovnost. Ova sezona je najbolji dokaz. Imamo neizvesnost, kvalitetnije utakmice i veći pritisak na svakoga. Sledeći korak su puni stadioni i veće interesovanje publike i sponzora. Cilj je da Superliga postane ozbiljno takmičenje, u kojem nema lakih utakmica. Pogledajte Hrvatsku – konkurencija je dovela do rasta svih klubova. To je put kojim i mi moramo da idemo.