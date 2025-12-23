Enem će, kako prenose beogradski mediji, potpisati četvorogodišnji ugovor sa crveno-belima
Fudbal
CRVENA ZVEZDA ZAVRŠILA PRVO ZIMSKO POJAČANJE: Dejan Stanković jača konkurenciju u špicu
Prvo pojačanje Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku biće Džej Enem, dosadašnji fudbaler OFK Beograda.
Dejan Stanković, promocija u FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Napadač će, kako prenose beogradski mediji, potpisati četvorogodišnji ugovor sa crveno-belima i 3. januara se staviti na raspolaganje Dejanu Stankoviću na prozivci.
Ovaj 23-godišnji Holanđanin je stigao u OFK Beograd na pozajmicu iz Venecije. Momak koji je prošao školu Ajaksa postigao je deset golova za "Romantičare", prenosi Mozzartsport.
