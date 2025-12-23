Slušaj vest

Rasim Ljajić je sumirao godinu na izmaku, gde je stavio poseban akcenat na igrače Partizana, koji su osvojili jesenju titulu.

"Promocija ovog kalendara nije obično okupljanje zato što je ovo prilika da sumiramo godinu za nama. Koja nije bila savršena, ali je bila dobra. Ako se setimo da smo prošle godine u ovo vreme bili na minus 17 u odnosu na konkurenta, onda ova godina i ne izgleda tako loše sa plus jedan. Kako smo se nadali, dobro smo se plasirali. Nećemo na tome stati, zato što su ambicije Partizana uvek pobedničke, uvek takve da teže osvajanju trofeja. I tačno je da jesenji prvak nije titula, ali jeste poruka - da ćemo nastaviti dalje, poruka da smo učinili puno, ali da ostaje još stvari koje moramo da uradimo da bismo se na tom mestu i zadržali. U decembru se ne osvajaju titule, ali u decembru se pokazuje da li smo ili nismo na pravom putu. Čini mi se da jesmo na pravom putu, ali da bi se do cilja stiglo, ostaje još mnogo toga da se uradi", rekao je Ljajić.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nastavio je sa pohvala za mlade fudbalere Partizana, koji su ovu polusezonu okončali na prvom mestu Superlige sa bodom više od Crvene zvezde.

"Posebno zadovoljstvo je činjenica da smo sve ovo postigli zahvaljujući našoj deci, igračima Partizana koji su ovde ponikli i formirali se u našem klubu. Najmlađi tim u istoriji Partizana i danas u Evropi, ako to povežemo sa jesenjom titulom, onda to nije toliko loše kako bi mnogi hteli da predstave. Uprkos svim našim problemima, svemu što nas očekuje, što nas je zateklo u proteklom periodu. Kalendar je posvećen Partizanovoj mladosti. Ona nije rizik, u Partizanu je to strategija. To je vrlo jasno i naznačeno. Svaki mladi igrač Partizana nije eksperiment, već dobro osmišljen projekat. Kada mladi igrač dobije šansu u Partizanu, on dobija budućnost. Kada mladi igrač dobije poverenje, Partizan dobija identitet. To je ono što ne može da se kupi, što ne može da se plati - osećaj pripadnosti Partizanu kao klubu. Partizan nije trenutak, on je trajanje. Traje zahvaljujući tituli i rezultatima, sada zahvaljujući i našoj mladosti".

Foto: @starsport

Za kraj govora imao je jednu posebnu želju.

"Jedna poruka za njih, jer oni nose klub u ovom trenutku da se ne lažemo, talenat vas dovodi do terena, ali vas rad i napor zadržavaju na vrhu, a naš cilj je i da na vrhu ostanemo. Želim vam srećnu Novu godinu, božićne i sve druge praznike i, naravno, svima nama želim titulu u 2026. godini", rekao je Ljajić na kraju obraćanja.

1/6 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: 321 Srbija, Printskrin/Instagram, Nemanja Nikolić