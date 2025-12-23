Prštalo je na sve strane u Rabatu.
AFRIČKI KUP NACIJA! Kongo srušio Benin!
Fudbaleri DR Konga savladali su u Rabatu ekipu Benina rezultatom 1:0 u meču prvog kola grupe D Afričkog Kupa nacija.
Viđena je jedna čvrsta utakmica, gde je bilo jasno da će je odlučiti samo jedan gol.
Do njega je stigao Kongo i napravio važan korak ka osmini finala.
Jedini pogodak na meču delo je Tea Bongonde. Masuaku mu je poslao sjajan pas sa više od pola terena, a ofanzivac Spartaka je umakao odbrani Benina i zatresao mrežu.
