Fudbaleri DR Konga savladali su u Rabatu ekipu Benina rezultatom 1:0 u meču prvog kola grupe D Afričkog Kupa nacija.

Viđena je jedna čvrsta utakmica, gde je bilo jasno da će je odlučiti samo jedan gol.

Do njega je stigao Kongo i napravio važan korak ka osmini finala.

Jedini pogodak na meču delo je Tea Bongonde. Masuaku mu je poslao sjajan pas sa više od pola terena, a ofanzivac Spartaka je umakao odbrani Benina i zatresao mrežu.

