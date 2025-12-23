Slušaj vest

Matija Popović je letos bio na korak do povratka u Partizan, ali to se na kraju nije obestinilo.

Nije mu se dalo da obuče voljeni dres, a put ga je na kraju odveo u moskovski CSKA.

1/8 Vidi galeriju Matija Popović Foto: Printskrin/Instagram

U emisiji "Srbi u Rusiji", Popović se dotakao pregovora sa Partizanom:

- Jeste, bilo je pregovora, bilo je relativno blizu ali nije bilo suđeno ovaj put. Došao sam ovde u CSKA i tu sam veoma srećan i zadovoljan.

Prisetio se i kako je izgledao njegov tim u Seriji A, Napoli, kao i čitavo iskustvo koje je imao na "čizmi".

- Potpisao sam za prvi tim, Serija A ugovor, bio sam na pozajmici šest meseci zbog pravila oko stranaca, pa sam bio u Monci. Bio sam u Napoliju, prošao sam pripreme sa prvim timom i odlučili su da me spuste u Primaveru. To je ekipa do 20 godina, mogu da kažem da je bilo lepo iskustvo, malo mi je krivo što nisam dobio šansu u prvom timu. Izvukao sam sve ono najbolje, naučio sam dosta stvari, naučio sam jezik. Moglo je bolje, ali sam se potrudio da izvučem sve što je dobro - rekao je Popović.

BONUS VIDEO: