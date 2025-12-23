Slušaj vest

Državljanin Nemačke i bivši reprezentativac ove zemlje, Sebastijan Hertner (34) stradao je u nedelju u teškoj nesreći na skijalištu Savin Kuk na Durmitoru dok je njegova supruga (30) teško povređena.

Kako su preneli crnogorski mediji, nesrećni Hertner je ispao iz korpe i sa visine od 70 metara pao na tlo, pri čemu je zadobio smrtonosne povrede.

Njegova supruga, koja je bila sa njim u korpi, ostala je zaglavljena na žičari, a posle spuštanja transportovana je prvo u bolnicu u Nikšiću, a potom upućena u KCCG. Ona je zadobila teške povrede - prelom butne kosti i povrede glave.

Ispostavilo se da je Sebastijan Hertner bivši fudbaler i reprezentativac.

Hertner je tokom karijere nastupao u drugoj nemačkoj ligi za Minhen 1860, Aue i Darmštat. Poslednje je bio aktivan u Oberligi (peti rang takmičenja) kao kapitan ETSV Hamburga. Njegov klub od njega oprostio putem Instagrama:

"S velikom tugom danas objavljujemo da je naš kapiten Sebastijan Hertner preminuo u tragičnoj nesreći tokom odmora. Šokirani smo i duboko potreseni. Naša iskrena sućut njegovoj obitelji i najbližima. Počivaj u miru", objavili su iz kluba.