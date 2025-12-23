Slušaj vest

Bugarski reprezentativac Janis Karabeljov želi da npusti FK Partizan!

Prema informacijama "Mozzart Sporta", Bugarin je predočio rukovodiocima želju da napusti Beograd svega šest meseci posle dolaska.

Janis Karabeljov Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, bivši član Boteva iz Plovdiva je osetio da gubi status kakav je uživao u većem delu sezone, minutaža mu je opala u poslednje vreme, ne oseća se komotno u "Zemunelu" kao što je bio slučaj letos i tokom jeseni i zato je rekao da bi za njega, a i tim, bilo najbolje da se rastanu.

Janis Karabeljov je od dolaska u Humsku odigrao 27 utakmica i zabeležio dve gola i duplo više asistencija. Ima važeći ugovor do leta 2027. godine, međutim, prilično je izgledno da do isteka neće ostati.

