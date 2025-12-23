Slušaj vest

Forest u subotu od 13.30 dočekuje Siti, u utakmici koja se igra posle praznika u Engleskoj. Gvardiola je rekao da će po povratku igrača proveriti da li su se ugojili tokom pauze.

"Da li Pep meri svoju težinu, šta mislite?", našalio se Dajč, kada su ga pitali da li će imati sličan pristup kao kolega iz mančesterskog kluba, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Kao što uvek kažem igračima, u pasošu vam piše da ste profesionalni fudbaleri. Oni nisu samo fudbaleri. Svako želi da bude fudbaler, ali šta ćemo sa profesionalom stranom toga? Igrači samo treba da koriste malo zdravog razuma. Nemam ništa protiv da imaju božićnu večeru, zašto da ne?", naveo je Dajč.

Forest je u ponedeljak izgubio od Fulama 0:1 i posle 17 kola u Premijer ligi zauzima 17. mesto sa 18 bodova, pet više od zone ispadanja.

Dajč je rekao da se u modernom fudbalu sada više pažnje odbraća na detalje, da je pristalica toga, ali i da želi da ima izvesno poverenje u svoje igrače.

"Ponekad je psihologija jednako važna kao i sve drugo kod sportista i u razumnim granicama želite da uživaju u Božiću. Ja sigurno želim, to je veliki deo njihovog života. Može se reći da brojke smatram važnim, ali nisam opsednut njima, težinom i takvim stvarila, ali držim to na oku", rekao je Dajč.

"Biće ohrabreni da uživaju u svom danu. Imaće slobodan dan, ali bi trebalo da koriste zdrav razum. Ovi igrači sada dolaze kroz akademije, trebalo bi svi da znaju, a sigurno da znaju, šta da jedu, kada da jedu, kako da brinu o sebi, da dobro spavaju i takve stvari", dodao je on.

(Beta)