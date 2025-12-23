Slušaj vest

Čukarički iza sebe ima stabilnu i sadržajnu jesenju sezonu, uz realne ambicije da ostane u trci za plasman u Evropu. Na Banovom brdu su nastavili sa afirmacijom mladih igrača, uspeli da vrate Slobodana Tedića u takmičarski ritam, ali u klubu ne planiraju mirnu zimu bez poteza na tržištu.

Prema pisanju portala Africa Foot, Čukarički je započeo pregovore sa štoperom Mohamedom Sumom. Reč je o defanzivcu Genta koji je ove sezone nastupao za mladi tim belgijskog kluba, gde je upisao 16 mečeva i nosio kapitensku traku.

Suma je izrazio želju da promeni sredinu zbog izostanka šanse u prvom timu, a početni kontakti dve strane ocenjeni su kao pozitivni, uz jasnu želju igrača da karijeru nastavi u Srbiji.

Brđani su, prema istim izvorima, spremni da otkupe ugovor snažnog štopera, verujući u njegov razvojni potencijal i eventualnu buduću zaradu. Suma, poznat po nadimku Pike, mogao bi da donese i promene u postojećoj defanzivnoj liniji, pošto je sportski direktor Vladimir Matijašević već govorio o velikom interesovanju za Milana Đokovića.

Ukoliko stigne odgovarajuća ponuda, nije isključeno da Čukarički tokom zime napravi i izlazni transfer u centralnom delu odbrane.

