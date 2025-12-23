Slušaj vest

Legendarni jugoslovenski i makedonski fudbaler Vasil Ringov preminuo je u 70. godini.

Ringov je rođen u Strumici 17, aprila 1955. godine, a karijeru je započeo u Belasici, da bi nakon toga igrao i za Partizan, Teteks i Vardar, gde je ostavio svoj najdublji trag.

Čuveni napadač je seniorsku karijeru počeo u Partizanu, a crno-beli dres je nosio od 1973. do 1975. godine. Međutim, kako se nije nametnuo, prešao je u Teteks iz Tetova.

Dobre igre u ovom klubu su ga preporučile da 1977. godine pređe u Vardar, gde je doživeo vrhunac karijere.

Za klub iz Skoplja je igrao deset godina. Tokom tog perioda je kraće vreme bio na pozjamicama u Dinamu iz Zagreba i Ajntrahtu iz Braunšvajga.

U Vardaru i dalje drži rekord kao najbolji strelac u prvenstvu.

Bio je deo generacije Vardara koja je 1987. godine bila šampion Jugoslavije, ali je kasnije ta titula vraćena Partizanu.

Tada je u tandemu igrao sa Darkom Pančevom.