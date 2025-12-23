Fudbaleri Senegala pobedili su u Tangeru Bocvanu 3:0, u utakmici prvog kola Grupe D na Kupu afričkih nacija.
SENEGAL TRIJUMFALNO OTVORIO KUP AFRIČKIH NACIJA: Šerif Endiaje se upisao u strelce protiv Bocvane
Senegal je poveo golovima dvostrukog strelca Nikolasa Džeksona u 40. i 58. minutu.
Konačan rezultat postavio je Šerif Endiaje u 90. minutu.
Ranije danas u toj grupi Kongo je pobedio Benin 1:0.
U drugom kolu Kongo će 27. decembra igrati protiv Senegala, a Benin protiv Bocvane.
