Slušaj vest

Senegal je poveo golovima dvostrukog strelca Nikolasa Džeksona u 40. i 58. minutu.

Konačan rezultat postavio je Šerif Endiaje u 90. minutu.

Ranije danas u toj grupi Kongo je pobedio Benin 1:0.

U drugom kolu Kongo će 27. decembra igrati protiv Senegala, a Benin protiv Bocvane. 

(Beta)

Ne propustiteFudbalPREMINUO ČUVENI JUGOSLOVENSKI FUDBALER: Proslavio se u Partizanu, Teteksu i Vardaru
Vasil Ringov
FudbalTRENER FORESTA PORUČIO FUDBALERIMA: Da pokažu zdrav razum, neću im meriti težinu posle praznika
profimedia-0944079640.jpg
FudbalŠOK IZ HUMSKE! Janis Karabeljov želi da ode iz Partizana, ovo je razlog!
Janis Karabeljov
FudbalBIVŠI REPREZENTATIVAC POGINUO NAKON PADA SA ŽIČARE NA DURMITORU: Ispao iz korpe sa visine od 70 metara
Sebastijan Hertner

Šerif Endiaje postigao gol na Kupu afričkih nacija Izvor: Arena 2 Premium