svi ga znaju

Crvena zvezda bi ove zime mogla da vrati dobro poznato lice.

Naime, kako je preneo "Mozzartsport", ruski fudbaler Jegor Prucev na pragu je povratka na Marakanu.

Dugo je ofanzivac rođen 2002. godine u redovima osmostrukog uzaastopnog šampiona Srbije, ali nikada nije dobio šansu u kontinuitetu.

Usledio je odlazak u OFK Beograd, ali sada Rus mogao da se vrati u Ljutice Bogdana.

Prucev može da igra na obe krilne pozicije, i gledajući trenutnu situaciju ima brisan prostor da se nametne i dobije ozbiljnu minutažu.

Za Crvenu zvezdu je Prucev odigrao 25 mečeva i upisao tri asistencije.

