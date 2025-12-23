Francuski fudbalski klub Lion saopštio je da je postigao dogovor sa Real Madridom o dolasku brazilskog reprezentativca Endrika na pozajmicu do kraja sezone, uz finansijsku nadoknadu koja može dostići do milion evra.
PAO DOGOVOR: Endrik iz Reala na pozajmici u Lionu
Endrik, koji važi za jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera svoje generacije, profesionalnu karijeru započeo je u Palmeirasu, gde je već sa 16 godina debitovao u brazilskoj ligi.
Pre odlaska u Evropu odigrao je 82 utakmice za klub iz Sao Paula, postigao 21 gol i dva puta osvojio titulu šampiona Brazila.
U Real Madrid je stigao leta 2024. godine, a u dosadašnjem periodu zabeležio je 39 nastupa u svim takmičenjima i postigao sedam golova.
Za reprezentaciju Brazila je do sada odigrao 14 utakmica i postigao tri pogotka.
Lion je zahvalio Real Madridu na korektnoj saradnji koja je omogućila realizaciju ovog transfera.
(Beta)
