Jedan od najboljih fudbalera sveta je proteklih dana zapalio društvene mreže objavom fotografije nakon saune na kojoj pokazuje savršeno isklesano telo i mišiće koji kao da pripadaju 20-ogodišnjaku!

Fanovi, ali i poznati su poludeli zbog ove fotke kapitena portugalske reprezentacije. Elon Mask je ostavio komentar "Izgleda da treba da vežbam", dok su drugi bili u šoku zbog njegove nepobedive forme.

Dok većina sportista pada s godinama, Ronaldo je dokazao da mu starost ne može ništa - telo mu je i savršeno mišićavo i spremno za velike mečeve, baš kao na njegovoj viralnoj slici nakon saune.

Možda je tajna u disciplini, možda u genima...ali činjenica CR7 još uvek izgleda kao da vreme NE POSTOJI!