OVO NIJE NORMALNO! Svet u šoku zbog Ronalda, reagovao čak i Elon Mask! Pogledajte fotografiju koju je lajkovalo čak 20 miliona ljudi! (FOTO)
Jedan od najboljih fudbalera sveta je proteklih dana zapalio društvene mreže objavom fotografije nakon saune na kojoj pokazuje savršeno isklesano telo i mišiće koji kao da pripadaju 20-ogodišnjaku!
Fanovi, ali i poznati su poludeli zbog ove fotke kapitena portugalske reprezentacije. Elon Mask je ostavio komentar "Izgleda da treba da vežbam", dok su drugi bili u šoku zbog njegove nepobedive forme.
Dok većina sportista pada s godinama, Ronaldo je dokazao da mu starost ne može ništa - telo mu je i savršeno mišićavo i spremno za velike mečeve, baš kao na njegovoj viralnoj slici nakon saune.
Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Možda je tajna u disciplini, možda u genima...ali činjenica CR7 još uvek izgleda kao da vreme NE POSTOJI!
