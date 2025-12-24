Slušaj vest

Jedan od najboljih fudbalera sveta je proteklih dana zapalio društvene mreže objavom fotografije nakon saune na kojoj pokazuje savršeno isklesano telo i mišiće koji kao da pripadaju 20-ogodišnjaku!

Fanovi, ali i poznati su poludeli zbog ove fotke kapitena portugalske reprezentacije. Elon Mask je ostavio komentar "Izgleda da treba da vežbam", dok su drugi bili u šoku zbog njegove nepobedive forme.

Dok većina sportista pada s godinama, Ronaldo je dokazao da mu starost ne može ništa - telo mu je i savršeno mišićavo i spremno za velike mečeve, baš kao na njegovoj viralnoj slici nakon saune.

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia


Možda je tajna u disciplini, možda u genima...ali činjenica CR7 još uvek izgleda kao da vreme NE POSTOJI!

Ne propustitePop kulturaGeorgina Rodrigez progovorila o vereničkom prstenu od 3 miliona: "To je najmanje što je mogao da učini nakon 9 godina čekanja"
189737.jpg
FudbalRONALDO PROTIV MESIJA - KONAČNI OKRŠAJ?! Da li ćemo ovog datuma gledati poslednju bitku dve fudbalske legende?!
profimedia0211195336.jpg
FudbalOna je zavela najboljeg fudbalera sveta! Ronaldo nema mira pored ovakve bombe... (GALERIJA)
georgina-rodrigez-profimedia0904601187.jpg
FudbalRONALDO POKAZAO NOVI SAT: Koštao kao luksuzna vila! Ima 800 komponenti, a napravljeno je svega 18 primeraka
Kristijano Ronaldo, Pirs Morgan

Georgina i Ronaldo na jahti Izvor: Printscreen/Instagram