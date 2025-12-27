Slušaj vest

Legendarni vezista nije mogao da sakrije emocije kada je pomenuo svog pokojnog kuma i prijatelja, Sinišu Mihajlovića u razgovoru za svoj novi/stari klub.

Stanković je podelio priču koja je sve ostavila bez daha...događaj koji se, kako kaže, desio nakon Sinišine smrti, a koji i danas ne može da objasni. Glas mu je zadrhtao, pogled se izgubio, a reči su izlazile teško, kao da svaka nosi posebnu težinu.

1/10 Vidi galeriju Dejan Stanković, promocija u FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Sedeo sam jedan dan i na telefonu mi se pojavi slika - ja, Tanjga i Miha u jednom restoranu gde smo stalno jeli. Ja uzmem i pošaljem Tanjgi fotku, Tanjga u karantinu, šeta i naslonio se i gleda u taj restoran u trenutku kada mu stiže slika nas trojice baš sa tog mesta. On me zove, kaže pune su mu oči suza... neverovatno nešto - rekao je Stanković i dodao kroz oči pune suza:

- Često ga sanjam, stalno, jasno i uvek nasmejan i veseo...

Mihajlovićevo ime i dalje živi u svlačionicama, na tribinama i u srcima onih koji su ga poznavali, a Stankovićeva ispovest samo je još jednom pokazala koliko je ta veza bila neraskidiva, čak i nakon smrti.