Legendarni vezista nije mogao da sakrije emocije kada je pomenuo svog pokojnog kuma i prijatelja, Sinišu Mihajlovića u razgovoru za svoj novi/stari klub. 

Stanković je podelio priču koja je sve ostavila bez daha...događaj koji se, kako kaže, desio nakon Sinišine smrti, a koji i danas ne može da objasni. Glas mu je zadrhtao, pogled se izgubio, a reči su izlazile teško, kao da svaka nosi posebnu težinu.

Dejan Stanković, promocija u FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Sedeo sam jedan dan i na telefonu mi se pojavi slika - ja, Tanjga i Miha u jednom restoranu gde smo stalno jeli. Ja uzmem i pošaljem Tanjgi fotku, Tanjga u karantinu, šeta i naslonio se i gleda u taj restoran u trenutku kada mu stiže slika nas trojice baš sa tog mesta. On me zove, kaže pune su mu oči suza... neverovatno nešto - rekao je Stanković i dodao kroz oči pune suza:

- Često ga sanjam, stalno, jasno i uvek nasmejan i veseo...  

Mihajlovićevo ime i dalje živi u svlačionicama, na tribinama i u srcima onih koji su ga poznavali, a Stankovićeva ispovest samo je još jednom pokazala koliko je ta veza bila neraskidiva, čak i nakon smrti.

Povratak na klupu Zvezde za Stankovića nije samo novi profesionalni izazov, već i emotivni zavet. da nastavi tamo gde su zajedno sanjali, verovali i borili se.

Siniša Mihajlović i Dejan Stanković
veljkovic8.jpg
ofkbeograd-novipazar-855272.JPG

Dejan Stanković vređao ruskog novinara Izvor: Match TV