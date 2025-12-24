Slušaj vest

Vanja Milinković-Savić osvojio je prvi trofej u svojoj karijeri! Sa Napolijem je uzeo Superkup Italije!



Napoli je u finalu Superkupa bio bolji od Bolonje (2:0) na turniru koji je odigran u Saudijskoj Arabiji.

Vanja Milinković-Savić sa trofejom Superkupa Italije i zlatnom medaljom Foto: www.sscnapoli.it

Stavio mrežu pod ključ

Može se slobodno reći da je Vanja Milinković-Savić (28) u gradu Rijadu zaključao svoju mrežu, pošto nije primio gol u finalu, a ni u polufinalu, kada je Napoli bio bolji od Milana, kada je takođe bilo 2:0.

Iako je junak utakmice finala protiv Bolonje bio Brazilac David Neres koji je postigao oba gola, ozbiljne pohvale zaslužuje i srpski čuvar mreže Vanja Milinković-Savić.

Dugajlija visok 202 centimetra, sa dugom i urednom bradom, delovao je zastrašujuće na golu Napolija. Tokom 90 minuta upisao je tri odbrane i potvrdio izbor trenera Antonija Kontea da bude prvi golman ekipe sa juga Italije.

Sećanej na Novi Zeland 2015.



Valja istaći da je Vanja Milinković-Savić poslednji trofej u karijeri osvojio pre jedne decenije, kada je bio svetski šampion sa omladinskom reprezentacijom Srbije, na mundijalu na Novom Zelandu.

Do večeri u Rijadu, Vanja nije imao priliku da se pohvali uspesima, ali je nakon perioda u Vojvodini, Mančester junajtedu, Lehiji, Spalu, Torinu i Askoliju, dočekao da proslavi veliku stvar u svojoj karijeri.

Posle finala Superkupa Italije, Vanja Milinković-Savić se javio na društvenim mrežama, kada je postavio selfi na storiju sa zlatnom medaljom uz potpis:

- Posao odrađen.

Vanja Milinković-Savić golman Napolija Foto: Spada / LaPresse / Profimedia

Ozbiljna reputacija u Italiji

Tokom boravka u Italiji Vanja Milinković-Savić stekao je reputaciju golmana sa odličnim refleksima, snažnom fizičkom građom i sigurnom igrom na liniji. Upravo te partije su mu donele transfer u Napoli, na pozajmicu sa pravom otkupa na leto, uz obeštećenje od 15.000.000 evra Torinu.

Vanja Milinković-Savić nije među onim fudbalerima koji vole da se javno eksponiraju. Privatni život čuva od medija, a ljudi koji su radili s njim opisuju ga kao mirnog, povučenog, pomalo introvertnog i fokusiranog na posao kojim se bavi.

Vanja Milinković-Savić upisao je 19 utakmica na golu srpske fudbalske reprezentacije. Bio je prvi golman na Mundijalu u Kataru, ali je na EURO u Nemačkoj 2024. bio rezerva Predragu Rajkoviću. Posle toga nije želeo da brani za nacionalni tim. Povukao se kao i njegoiv rođeni brat Sergej Milinković-Savić. Ostaje otvoreno pitanje da li će Sergej i Vanja igrati za Srbiju, sada kada je na mesto selektora došao Veljko Paunović.