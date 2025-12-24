Često se govori i o sponzorstvu Gazproma prema Crvenoj zvezdi. Reč je o stranoj kompaniji, a ne o državnom novcu Srbije - što je valjda svih ovih dana i jasno.

Logo na grudima dresa u Ligi šampiona i Ligi Evrope ima jasnu tržišnu vrednost, pogotovo u kontekstu evropskih takmičenja i globalne vidljivosti kluba u prethodnoj deceniji.

Kroz godine sponzorstva Zvezda je počela da globalno možda čak i više donosi Gaspromu, od njene koristi od ugovora...