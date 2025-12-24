ČINJENICE I BROJKE: FK Partizan dobio tri puta više novca od države nego FK Crvena zvezda! U Humskoj „pomoć“ za godinu dana, ko na Marakani za 12 godina...
Priče da država Srbija finansijski favorizuje FK Crvena zvezda u odnosu na FK Partizan ne samo da nisu tačne, već su u direktnoj suprotnosti sa javno dostupnim podacima o tokovima novca u poslednjih godinu i po dana, a i ako se gleda protekla decenija. Brojke su jasne, proverljive i govore same za sebe.
U periodu od oktobra 2024. do decembra 2025. godine, FK Partizan je iz državnih izvora dobio ukupno 19,4 miliona evra. Od tog iznosa, 10,7 miliona evra stiglo je direktno iz budžetskih ili državnih kanala, dok je dodatnih 8,4 miliona evra obezbeđeno kroz saradnju sa kompanijama Telekom Srbija i Ziđin – naravno, uz ogromnu pomoć države.
Sa druge strane, FK Crvena zvezda je u istom periodu od države dobila ukupno 5,8 miliona evra, što je više nego tri puta manje u odnosu na Partizan. Od toga je 3,5 miliona evra direktna državna pomoć, dok je kroz Telekom Srbija obezbeđeno još 2,3 miliona evra.
Ako se pogleda širi vremenski okvir, od 2014. do decembra 2025. godine, Crvena zvezda je direktno od države dobila 19,5 miliona evra, a od Telekoma 18 miliona evra.
Međutim, tu se radi o periodu dužem od jedne decenije, tokom kojeg je Crvena zvezda redovno učestvovala u Ligi šampiona i Ligi Evrope, što nosi i jasnu tržišnu vrednost kada je reč o sponzorstvima i marketingu.
Za jednu godinu Partizan je od države direktno i indirektno (pomoć oko dva sponzora) dobio novca koliko i Crvena zvezda direktno od države za 12 godina!
Često se govori i o sponzorstvu Gazproma prema Crvenoj zvezdi. Reč je o stranoj kompaniji, a ne o državnom novcu Srbije - što je valjda svih ovih dana i jasno.
Logo na grudima dresa u Ligi šampiona i Ligi Evrope ima jasnu tržišnu vrednost, pogotovo u kontekstu evropskih takmičenja i globalne vidljivosti kluba u prethodnoj deceniji.
Kroz godine sponzorstva Zvezda je počela da globalno možda čak i više donosi Gaspromu, od njene koristi od ugovora...
Na kraju, kada se saberu činjenice i uklone političke i navijačke interpretacije, dolazi se do jasnog zaključka: Država je finansijski više pomagala FK Partizan nego FK Crvena zvezda. Sve ostalo spada u domen paušalnih tvrdnji koje ne izdržavaju susret sa brojkama.
Legitimno pitanje: Zašto Partizan nije imao rezultate i šta je bio problem u Humskoj ulice? E, to je već pitanje za rukovodstva crno-belih koja su tu očitao daleko po sposobnosti iza njihovih kolega iz Ljutice Bogdana.
Imali su itekako dobro startu poziciju. Ako su u Srbiji “bili sputavani”, gde su rezultati u Evropi? Znači, biće da je ipak do rukovođenja i (ne)znanja.