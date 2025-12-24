Slušaj vest

Nair Tiknizjan stigao je proteklog leta kao veliko pojačanje Crvene zvezde.

Crveno-beli su za reprezentativca Jermenije letos moskovskoj Lokomotivi platili 1,7 miliona evra.

Nair Tiknizjan fudbaler Crvene zvezde Foto: Dragan Tesic

Već ga traže

Odličnim partijama u dresu kluba sa Marakane u Ligi Evrope, Nair Tiknizjan skrenuo je pažnju evropskih klubova na sebe, pre svega Porta i Lansa.

Kako sam Tiknizjan kaže, napravio je pravu stvar kada je prihvatio ponudu Crvene zvezde.

- Odlučio sam za pet minuta... Pozvao me je menadžer, rekao da postoji interesovanje Zvezde, pomislio sam "sjajno", a kasnije me je okrenuo i Marko Marin, nekada sjajni fudbaler. Praktično smo se dogovorili odmah. Postojala je i opcija za Slovan iz Bratislave, ali nije mogla da se meri sa Beogradom - rekao je Nair Tiknizjan za ruske medije.

Marko Nikolić kao trener atinskog AEK Foto: Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia

Pomogao i Hrvat



Otkrio je i koga je sve zvao, kada se raspitivao za Zvezdu. Zanimljivo, jedan od onih koji su mu sve najlepše rekli o Crvenoj zvezdi bio je i nekadašnji trener Partizana Marko Nikolić.

- Sumnje su sasvim normalne. Da je ovo bio pogrešan potez, uništio bih karijeru. Zvao sam Marka Nikolića i Ivicu Olića, koji su me trenirali u CSKA. Pitao sam ih o fudbalu, a ne o restoranima i izlascima u Beogradu. Inače, hranim se u klupskom restoranu. Ponekad, supruga i ja odemo na neko lepo mesto.

Govorio je Jermenin o odnosima u svlačionici Crvene zvezde.

- Glavna zvezda tima... Marko Arnautović! Odlična osoba, odličan fudbaler... Mogu da budem prezadovoljan što mogu da treniram sa njim, poklapaju nam se energije, obojica smo malo ludi. Nekoliko puta je pokrenuo razgovor sa mnom i neverovatan je čovek. Kada smo igrali protiv Leha, pozvao je Henrika Mihtarijana, sa kojim je igrao u Interu i nahvalio me. Nemam reči za njega. On je spaja svlačionicu, održao je sastanak sa nama pred Lil i rekao - ja sam isti kao i vi, nisam ništa drugačiji ni od koga, sve je u našim glavama. I dao nam samopouzdanje koje nam je bilo prekopotrebno.

1/8 Vidi galeriju Nair Tiknizjan Jana Romaškina Foto: Printskrin/Instagram

Lepa supruga ga prati

Onda se Tiknizjan setio bolnog poraza od Brage.

- Posle te utakmice sam imao potrebu da pitam saigrače zbog čega nema reakcije kada je Arnautović fauliran na pola terena i izašao iz igre... Kada protivnik pravi prljave faulove, mi se ne bunimo, igračima su glave dole, nezainteresovano delujemo. Mnogi su me podržali posle tih reči i mislim da nas je to ujedinilo.

Nair Tiknizjan oženjen je poznatom ruskom TV voditeljkom Janom Romaškinom.

- Kad sam potpisao za Zvezdu insistirao sam da ne dolazi u Beograd, jer je poslom vezana za Moskvu. Da radi ono čemu je posvetila svoj život. Ali, ona mi je rekla - Biću s tobom, gde god da budeš. I sada je sa mnom u Beogradu, Bogu hvala - otkrio je Tiknizjan.