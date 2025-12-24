Slušaj vest

FK Crvena zvezda najstabilniji je klub u Srbiji, kako po sportskim rezultatima, tako i na finansijskom planu.

Dovoljno je samo pogledati poslovanje FK Crvena zvezda u proteklih 11 godina, otkako se na čelu kluba kao generalni direktor nalazi Zvezdan Terzić.

Zvezdan Terzić na predstavljanju monografije FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Novac iz inostranstva

FK Crvena zvezda je u periodu od 2014. do 2025. godine zaradila čak 524.000.000 evra! Od toga na prihode od transfera i UEFA došlo je 371.000.000 evra i ta suma novca čini 70 odsto budžeta kluba. Prihod iz inostranstva iznosi 427.000.000 evra, odnosno 82% ukupnih prihoda.

Impresivna cifra koju su crveno-beli uneli iz Evrope u Srbiji. Po tome, sa njima ne mogu da se takmiče - ni moćni privredni subjekti.

U Crvenoj zvezdi ponosno ističu da prihodi od UEFA takmičenja beleže stabilan rast, ukupno 163.000.000 evra kroz deceniju. Klub može da se pohvali da je na osnovu prodaje igrača prihodovao 209.000.000 evra, odnosno veći iznos u odnosu na prihode od UEFA takmičenja, čime retko koji klub u regionu može da se pohvali.

Investiranje u ekipu



Veliki deo sredstava bio je usmeren na investicije u tim i infrastrukturu. Ukupno 121.400.000 evra, od čega 108.400.000 evra u tim i preko 13.000.000 u infrastrukturu.

U Crvenoj zvezdi sa zadovoljstvom ističu da su danas klub koji godišnje prihoduje 100.000.000 miliona evra, te klub koji posluje kao finansijski samoodrživ sistem. Tržišna vrednost igrača Crvene zvezde prema sajtu Transfermarkt trenutno iznosi 81.000.000 evra, a brojni mladi talenti još nisu u potpunosti valorizovani.

Što se tiče duga, crveno-beli trenutno nemaju apsolutno nikakvih dugovanja, već samo obaveze koje dospevaju u narednim godinama i koje su manje od polovine godišnjeg prihoda - dakle pričamo o sumi koja je ispod 50 miliona evra obaveza (prema bankama, rate za transfere igrača, poreske obaveze...), koje dolaze u narednih 4-5 godina.

Podaci govore da se na računu FK Crvena zvezda trenutno nalazi 7.000.000 evra i da na polju dospelih obaveza/dugova stoji "0 evra".

Ova odlična finansijska slika u klubu iz Ljutice Bogdana, bi bila čak i još bolja, da nisu pretrpeli finansijski gubitak od 30.000.000 evra tokom pandemije kovida.

Sportski rezultat donosi i zaradu - Zvezdan Terzić sa saradnicima Mitrom Mrkelom i Markom Marinom Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Nedospele obaveze manje od polovine godišnjeg prihoda

FK Crvena zvezda 2014. godine imala je 64.000.000 evra duga i godišnji prihod od svega 8.000.000 evra. I osam puta veći dug od godišnjeg prihoda. Klub je bio pred bankrotom, a tržišna vrednost igračkog kadra svega 15.000.000 evra.

U Ljutice Bogdana 1A imaju ambiciozan plan za budućnost. Nastaviti održavanje visokog nivoa prihoda od 70.000.000 do 100.000.000 miliona evra, uz ambiciju da se prbaci magična suma od 100 miliona evra. Održavati nedospeo dug (koji stiže na naplatu u periodu do 2030. godine) na manje od polovine godišnjeg prihoda. Plus razvoj lokacije kao generatora za povećanje vrednosti imovine kluba.

Sa sportskog aspekta, vredi podsetiti. FK Crvena zvezda u ptehodnih 11 godina devet puta bila je prvak Srbije, od toga osam puta uzastopno. Ima pet duplih kruna u nizu i devet učešća u grupnim fazama UEFA takmičenja, Ligi šampiona i Ligi Evrope. Stalni je član elitne grupe 50 najboljih klubova Evrope.