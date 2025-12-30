Slušaj vest

FK Crvena zvezda ima zdravu ambiciju da u narednom periodu ostvaruje još bolje rezultate, kako na sportskom, tako i na finansijskom planu. A, posebno kada je infrastruktura u pitanju.

Plan rukovodstva FK Crvena zvezda je da osvoji četiri titule u naredne četiri godine i prišije četvrtu zvezdicu na grb. A, to je poduhvat kojim se može pohvaliti vrlo mali broj klubova u Evropi.

Niče novi trening centar

Pored ciljeva na domaćoj sceni uprava Crvene zvezde predvođena generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem ima i ambiciju za još boljim rezultatima u UEFA takmičenjima. Plan je da i dalje budu stalni učesnik grupnih faza Lige šampiona i Lige Evrope, uz ambiciju da se svake godine prođe ligaška faza.

Kada je u pitanju infrastruktura FK Crvena zvezda, ambicije i ciljevi su sledeći. U naredne četiri godine rukovodstvo planira početak izgradnje novog trening centra i kompletne rekonstrukcije stadiona "Rajko Mitić". Plan je da se kupi zemlja u blizini aerodroma u Surčinu i da se tu izgradi velika trening akademija, po ugledu na one koje imaju najbolji klubovi Evrope. Iz kluba jasno kažu da se bore sa ozbiljnim nedostatkom dodatnih terena za koje nema mesta za razvoj na postojećoj lokaciji.

Omladinska škola važan je segment u životu, ali i poslovanju FK Crvena zvezda. U protekloj deceniji veliki broj mladih fudbalera ponikao je podno Južne tribine Marakane, a mnogi od njih doneli su sportsku, ali i finansijsku dobit Crvenoj zvezdi. Treba se setiti Marka Grujića, Luke Jovića, Mihaila Ristića, Vukašina Jovanovića, Dejana Joveljića, Alekse Terzića... Ili u novije vreme Veljka Milosavljevića, Andrije Maksimovića, Koste Nedeljkovića, Jovana Mijatovića, Ognjena Mimovića...

Transferi koji su doneli profit

Ponosno u Crvenoj zvezdi ističu da su u proteklih 11 godina od igrača poniklih u Omladinskoj školi inkasirali 100.000.000 evra. Dva najveća transfera u istoriji kluba i srpskog fudbala napravili su omladinci Crvene zvezde Milosavljević i Maksimović. Ulaganja u Zvezdinu fudbalsku akademiju iznose 36.000.000 evra, urađena je kompletna nova infrastruktura, formiran B tim i elitna grupa sa 20 najtalentovanijih dečaka.

Moderna akademija FK Crvena zvezda ima preko 400 fudbalera, od kojih 40 sa profesionalnim ugovorima. Ogroman broj reprezentativaca u mlađim selekcijama (69). Akademija koju je evropska klupska asocijacija izabrala za primer drugima i koja će ugostiti najbolje evropske škole fudbala u martu 2026. godine.

Kada je Omladinska škola Crvene zvezde u pitanju, plan za budućnost je sledeći. Prihod od najmanje 30.000.000 evra godišenje od transfera mladih igrača. Ulaganja od oko 6.000.000 evra godišnje govori da tek sada daju svoj puni efekat. Zato na Marakani žele što više prostora u prvom timu za igrače iz svoje škole.

Objasnili prodaju mladih igrača

Iz FK Crvena zvezda su objasnili zašto su primorani da prodaju najbolje mlade fudbalere u inostranstvo.

"Klub nažalost nema 60-70% godišnjeg prihoda od TV prava i prihoda od utakmica (karte). Isto moramo da nadomestimo transferima. TV prava čine ispod 1% budžeta Zvezde dok je prosek u drugim ligama preko 30-40 procenata. Prihodi od utakmica su svega 3-5% operativnog finansiranja Zvezde i to praktično isključivo od UEFA mečeva. Crvena zvezda mora da prodaje talente jer živi od prihoda od transfera, umesto od TV prava i prihoda od utakmica u ligi. Vrednost mladih igrača je najviša u periodu 18-19 god, sve kasnije im je manja tržišna vrednost, zbog nekvaliteta naše lige ukoliko se klub ne odluči za prodaju. Zadržavanjem naših talenata i odbijanjem ponuda ne samo da rizikujemo pad cene i minus u kasi kluba, već su upitne dalje velike investicije u Omladinsku školu, odnosno nove talente kojima se ne otvara prostor u I timu prodajom mladih igrača koji su već u prvoj ekipi."

Ogroman doprinos srpskom fudbalu

U FK Crvena zvezda su posebno ponosni na doprinos drugim srpskim klubovima. Kroz svoje aktivnosti u proteklom periodu crveno-beli su ostvarili značajnu kontribuciju srpskom fudbalu kroz UEFA sredstva solidarnosti.

Zahvaljujući učešću Crvene zvezde u Ligi šampiona i Ligi Evrope, srpskom fudbalu je opredeljeno preko 30.000.000 evra od strane UEFA. Ova sredstva omogućila su finansiranje svih novih terena, reflektora i druge infrastrukture u Srbiji (osim na novim stadionima koje je država izgradila), uz dodatne terene planirane za realizaciju narednog leta.

FK Crvena zvezda ima ubedljivo najveći uticaj na nacionalni UEFA koeficijent Srbije i nosilac je gotovo svih bodova koje Srbija ostvaruje u evropskim takmičenjima. U proseku, tokom poslednjih pet sezona, preko 80% bodova Srbije na UEFA listi dolazilo je direktno od rezultata Crvene zvezde.