Legendarni portugalski fudbaler Paulo Futre očinski je posavetovao zvezdu Barselone, mladog Lamina Jamala.

Poslednjih meseci talentovani Lamin Jamal više privlači pažnju javnosti i medija svojim objavama na društvenim mrežama i raskalašnim životom nego onim što prikazuje na terenu.

Novac bi mogao da ga upropasti - Lamin Jamal Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šou na televiziji

Jasno je da je mladić prilično bahat, a to je počelo da smeta gotovo svima u Španiji, a posebno navijačima Barselone.

Paulo Futre, legenda Atletika iz Madrida, dao je krajnje neobičan savet Laminu Jamalu, i to gostujući kod Đozepa Pedrerola u emisiji "El Cafelito".

- Lamin Jamal će biti najbolji igrač na svetu, ali mora brzo da pronađe devojku - rekao je Futre.

Izjava je iznenadila i samog voditelja, koji je pitao Futrea kako to misli.

- Lamin Jamal je mlad, ima 18 godina, i važno je da ima devojku.

Kako bi svemu dao kontekst, Futre se vratio na vlastitu karijeru i privatni život.

- Kada sam upoznao majku svoje dece, tada sam postao profesionalni fudbaler 100 odsto.

Paulo Futre legenda fudbala u Portugalu Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Ništa bez devojke

Voditelj ga je zatim direktno pitao da li mu je supruga pomogla da se više fokusira na fudbal.

- Bez ikakve sumnje!

Objasnio je Portugalac da se tada promenio njegov način života:

- Nisam više izlazio kao ranije. Postao sam odgovorniji i počeo sam da imam veću težinu u svlačionici Porta.

1/10 Vidi galeriju Lamin Jamal Lamine Jamal Foto: Printskrin/Instagram

Jamal nikako da se smiri

U međuvremenu, Jamalov privatni život već je uveliko tema medija. Mladi krilni napadač Barselone u poslednje vreme viđan je s influenserkom Aleks Padiljom, ali i s poznatom argentinskom pevačicom Niki Nikol. Mladi as Barselone navukao je gnev javnosti u Španiji kada je tokom leta organizovao žurku za svoj 18. rođendan, na kojoj je pozvao veliki broj eskort-dama za svoje drugare, dok su kao konobari služili ljudi patuljastog rasta.

I sociolozi u Španiji bavili su se bahatim i raskalašnim životom Lamina Jamala. Nisu želeli da ga pravdaju, samo su konstatovali da je potekao iz izrazito siromašne sredine i da je ogroman novac do kojeg je došao loše uticao na njega. Da pomenemo, Lamin Jamal ima oko 15 miliona evra godišnje bruto platu, a nedeljna mu u Barseloni iznosi 320.000 evra.