LAMINE SINE, NAĐI ŠTO PRE DEVOJKU! OVO ŠTO RADIŠ NIJE DOBRO: Poznati fudbaler upozorio mladu zvezdu Barselone da prestane sa bahatostima!
Legendarni portugalski fudbaler Paulo Futre očinski je posavetovao zvezdu Barselone, mladog Lamina Jamala.
Poslednjih meseci talentovani Lamin Jamal više privlači pažnju javnosti i medija svojim objavama na društvenim mrežama i raskalašnim životom nego onim što prikazuje na terenu.
Šou na televiziji
Jasno je da je mladić prilično bahat, a to je počelo da smeta gotovo svima u Španiji, a posebno navijačima Barselone.
Paulo Futre, legenda Atletika iz Madrida, dao je krajnje neobičan savet Laminu Jamalu, i to gostujući kod Đozepa Pedrerola u emisiji "El Cafelito".
- Lamin Jamal će biti najbolji igrač na svetu, ali mora brzo da pronađe devojku - rekao je Futre.
Izjava je iznenadila i samog voditelja, koji je pitao Futrea kako to misli.
- Lamin Jamal je mlad, ima 18 godina, i važno je da ima devojku.
Kako bi svemu dao kontekst, Futre se vratio na vlastitu karijeru i privatni život.
- Kada sam upoznao majku svoje dece, tada sam postao profesionalni fudbaler 100 odsto.
Ništa bez devojke
Voditelj ga je zatim direktno pitao da li mu je supruga pomogla da se više fokusira na fudbal.
- Bez ikakve sumnje!
Objasnio je Portugalac da se tada promenio njegov način života:
- Nisam više izlazio kao ranije. Postao sam odgovorniji i počeo sam da imam veću težinu u svlačionici Porta.
Jamal nikako da se smiri
U međuvremenu, Jamalov privatni život već je uveliko tema medija. Mladi krilni napadač Barselone u poslednje vreme viđan je s influenserkom Aleks Padiljom, ali i s poznatom argentinskom pevačicom Niki Nikol. Mladi as Barselone navukao je gnev javnosti u Španiji kada je tokom leta organizovao žurku za svoj 18. rođendan, na kojoj je pozvao veliki broj eskort-dama za svoje drugare, dok su kao konobari služili ljudi patuljastog rasta.
I sociolozi u Španiji bavili su se bahatim i raskalašnim životom Lamina Jamala. Nisu želeli da ga pravdaju, samo su konstatovali da je potekao iz izrazito siromašne sredine i da je ogroman novac do kojeg je došao loše uticao na njega. Da pomenemo, Lamin Jamal ima oko 15 miliona evra godišnje bruto platu, a nedeljna mu u Barseloni iznosi 320.000 evra.