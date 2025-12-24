Slušaj vest

Podsetimo, Aleksander Isak je bio strelac za Liverpul na gostovanju Totenhemu, ali je prilikom postizanja gola zadobio tešku povredu.

Miki van de Ven je kasnio na poziciju na kojoj je trebalo da bude, pa je očajnički pokušao da spreči pogodak.

Klizećim startom je polomio nogu centarfora.

1/6 Vidi galeriju Povreda Aleksandera Isaka Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Liverpula Arne Slot je optužio Van de Vena da je bio nesmotren, a Tomas Frank je stao u odbranu svog igrača.

- Očigledno se ne slažem, govorimo o defanzivcu koji će učiniti sve kako bi sprečio primanje gola. Lopta mu je skliznula sa strane i on čini sve što može kako bi blokirao udarac - rekao je Frank novinarima i dodao:

- Nažalost, Isak je stavio nogu ravno.

Otkrio je da su dvojica fudbalera ostala u dobrom odnosu.

- Takođe, znam da su ta dva igrača to rešila, tako da je to dobar znak.

Liverpul je na toj utakmici pobedio rezultatom 2:1.

Bonus video: