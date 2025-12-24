Slušaj vest

"Estevao se vratio i biće dostupan za utakmicu u subotu. Takođe i Delap. Obojica su se vratili", rekao je Mareska na konferenciji za novinare, preneli su britanski mediji.

Delapov povratak je veliko pojačanje za Čelsi jer se napadač vraća ranije nego što se očekivalo od povrede ramena koju je zadobio u remiju protiv Bornmuta 6. decembra.

"Nismo tačno znali koliko će dugo Lijam biti van terena, ali se vraća u subotu. Srećni smo što su obojica tu", rekao je Mareska.

Mareska je, takođe, najavio da je Kol Palmer koji se nedavno vratio na teren posle problema sa preponama, a zatim i sa prstom, spreman da odigra 90 minuta.

Pred meč 18. kola Premijer lige, Čelsi je četvrti na tabeli sa 29 bodova, dok je Aston Vila treća sa 36.

"Biće to veoma teška utakmica i moraćemo da budemo u najboljem izdanju, jer Aston Vila igra veoma dobro. Imaju jasan način igre i veoma su organizovani i sa loptom i bez nje", rekao je Mareska.

"Puni su samopouzdanja u ovom trenutku, ali igramo kod kuće i pokušaćemo da osvojimo tri boda", dodao je on.

Utakmica Čelsi - Aston Vila na programu je u subotu od 18.30.