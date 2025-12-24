Slušaj vest

Živo je u FK Crvena zvezda ovih dana, a prelazni rok praktično još nije ni počeo.

Jasno su rukovodioci Crvene zvezde rekli na kraju sezone da će osetno ojačati igrački kadar, jer je pored Lige Evrope titula u Srbiji prioritet za sve u klubu.

Lazar Jovanović u dresu Štutgarta Foto: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia

Bolji procenti

I odmah bomba! Lazar Jovanović se posle samo šest meseci vraća na Marakanu! Dogovor između Crvene zvezde i Štutgarta je postignut i mladi krilni fudbaler će ponovo obući crveno-beli dres, piše portal Mocartsport. Novi trener crveno-belih Dejan Stanković pohvalno se izrazio oko mladog igrača i spreman je da mu pruži šansu.

Pored pozajmice, FK Crvena zvezda dogovorio je i bolje procente od Štutgarta, vezano za narednu prodaju Lazara Jovanovića. Umesto dosadašnjih 10, dobiće duplo više, čitavih 20 odsto.

Crvena zvezda je u junu 2025. prodala Lazara Jovanovića Štutgartu za 5.000.000 evra, posle njegovih sjajnih utakmica u dresu OFK Beograda. Iako je mladi Srbin svaki put igrao dobro, kada bi dobio priliku, bilo je jasno da trener Štutgarta Sebastijan Henes ima više poverenja u neke iskusnije fudbalere.

Treba dobro krilo, pa i dva

Jasno je da su Crvenoj zvezdi potrebni bočni fudbaleri, što se videlo pred kraj sezone. Zbog povrede crveno-beli nisu mogli da računaju na Nemanju Radonjića i Vladimira Lučića, kao i Šavija Babiku, dok je Milson bio u lošoj formi.

Pored Lazara Jovanovića, trener Dejan Stanković želi dodatno da pojača konkurenciju na krilnim pozicijama, pa bi novi ugovor sa Crvenom zvezdom trebalo da potpiše Rus Jegor Prucev, koji je tokom jeseni bio na pozajmici u OFK Beogradu.

Enigma zvana Nemanja Radonjić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Radonjić na prekretnici

To znači, da će na pripremama Dejan Stanković od krilnih igrača imati Nemanju Radonjića, Lazara Jovanovića, Jegora Pruceva i Vladimira Lučića, a sa Kupa afričkih nacija vratiće se Šavi Babika i Milson. U slučaju dobre ponude, Marakanu bi mogli da napuste Nemanja Radonjić i Milson.

Dosadašnji fudbaler OFK Beograda Džej Enem dolazi u Crvenu zvezdu na šestomesečnu pozajmicu. Ukoliko izbori minutažu i dobije poverenje stručnog štaba, onda će crveno-beli aktivirati otkupnu klauzulu i potpisati ugovor sa Enemom. Nekadašnji polaznik omladinske škole fudbala u Ajaksu imao je odličnu sezonu u OFK Beogradu, na 17 utakmica postigao je 10 golova.