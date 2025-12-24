Slušaj vest

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez postali su vlasnici dve ultra luksuzne vile u kompleksu The Red Sea Residences – delu Nujuma, Ritz-Carlton Reserve Residence u Saudijskoj Arabiji, smeštenom u srcu Crvenog mora.

U pitanju je intimna i izolovana lokacija do koje se može doći samo čarter čamcem ili hidroavionom, a za nju su morali da izdvoje 8 miliona dolara.

Ronaldo je rekao da je Crveno more za njih posebno mesto i da mogu da imaju preko potreban mir. Sada kada imaju dom na tom parčetu raja, mogu da uživaju u vremenu sa porodicom u potpunom privatnom okruženju.

Portugalac i njegova partnerka sada imaju dva objekta u jednoj od najlepših i najekskluzivnijih destinacija na svetu. Jedna vila ima tri spavaće sobe (za porodični odmor), a druga dve spavaće sobe. Ronaldo i Đio su među prvima koji su kupili nekretnine u tom mestu nakon što su ranije boravili tamo na odmoru.

Predstavnik Red Sea Global Group rekao je da je zadovoljstvo pozdraviti Kristijana i Georginu u zajednici i da njihova odluka da kupe ovde nekretnine pokazuje koliko je ova destinacija atraktivna za one koji traže luksuz, privatnost i neposrednu prirodu.

