Slušaj vest

Zbog velike finansijske krize koju su izazvale prethodne uprave, čelnici kluba iz Humske odlučili su da krenu rizičnijim putem, da šansu pruže mladim igračima. Recept se pokazao odličnim. Samo tri ili četiri prvotimca mogla bi doneti između 20 miliona i 30 miliona evra, što bi znatno doprinelo stabilizaciji kluba. Partizanove "bebe" očarale su evropske gigante, koji su više puta slali svoje skaute, a sada su spremni da izdvoje ogroman novac.

Osvajanje jesenjih počasti u aktuelnoj sezoni Mozzart Bet Superlige Srbije potvrdilo je ispravnost strategijskog opredeljenja sportskog sektora FK Partizan da se okrene igračima iz svojih redova i ovaj najmlađi tim u istoriji kluba iz Humske bi u bliskoj budućnosti crno-belima mogao da donese mnogo. Kako na terenu, tako i finansijski.

1/6 Vidi galeriju FK Partizan klinci iz omladinske škole Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Starsport/Srđan Stevanović

Pre samo godinu dana kompletan igrački kadar Partizana vredeo je oko 15 miliona evra. Danas, prema podacima Fudbalske opservatorije iz Švajcarske (CINS), samo četvorica prvotimaca zajedno vrede 47 miliona evra.

Prvi na toj listi je Andrej Kostić čija je vrednost procenjena na 15.000.000, a koji je u Humsku stigao za svega 900.000 evra i za kojeg je glatko odbijena ponuda slavnog Milana od 5.000.000 evra. Andrej, prva zamena za Jovana Miloševića, ima izlaznu klauzulu od 20 miliona evra.

Glavni projekat kluba i od koga se očekuje najveća zarada je Ognjen Ugrešić. Talentovani srpski vezista, koji ima svega 19 godina je zablistao ove sezone i postao je nezamenjiv šraf u ekipi. Za Partizan je odigrao 25 utakmica i pet golova i četiri asistencije, pruživši sjajne partije. Ugrešiću je cena počela vrtoglavo da raste, kada je debitovao za prvi tim i važio za velikog talenta ona je iznosila svega 800.000 evra, dok je sad porasla na 12.000.000 evra. Partizan je za vezistu već odbio 5.000.000 evra i očekuje da zaradi makar duplo više. Čelni ljudi iz uprave kluba su sa Ognjenom potpisali ugovor, po kom ima izlaznu klauzulu od 15.000.000 evra i sigurno će zahtevati tu cifru.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

S druge strane dva engleska kluba su zagrizla za mladog štopera Nikolu Simića, koji su spremni da u ovom trenutku izdvoje 8.000.000 evra. Mladi srpski reprezentativac, u početku je bio osporavan, ali kako je sezona odmicala Simić je postao sve bolji, cena mu je sa 800.000 skočila na 10.000.000, a i dalje ima svega 18 godina. Simić je ove sezone odigrao 24 utakmice jedan pogodak i asistenciju, čime je postao stub Partizanove odbrane. Poput Ugrešića, Nikola takođe ima izlaznu klauzulu od 15.000.000 evra. Predrag Mijatović je u emisiji Indirektno istakao, kako očekuje da će Partizan na leto dobiti 15 i da vredi sačekati.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Osim njih dvojice, klub će zaraditi i na kapitenu Vanji Dragojeviću. Defanzivni vezista, koji je takođe prošao celu Partizanovu školu, postao je glavni stub ekipe u veznom redu. Dragojević je ive sezone čak u nekoliko navrata odigrao i na poziciji centralnog beka. Veliko interesovanje vlada za kapitena, dok mu vrednost polako raste i sad takođe iznosi 10.000.000 evra. Ove sezone je odigrao 26 utakmica upisavši jedan gol i dve asistencije, a klauzula je takođe postavljena na 15.000.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Vanja Dragojević Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ozbiljna zarada se takođe očekuje i od Andreja Kostića, koji predstavlja prvu zamenu za Jovana Miloševića, a crnogorski napadač ima i izlaznu klauzulu od 20.000.000 evra.

Kakav skok Roganović od 100.000 do 3.000.000 evra Partizan može da zaradi i na Nemanji Trifunoviću i Milanu Roganoviću, čija vrednost postepeno raste. Trifunović se trenutno procenjuje na 2,5 miliona evra, a Roganović na tri miliona. On je pre samo godinu dana vredeo 100.000 evra.

Na početku sezone niko nije verovao da će Partizan ovako igrati i da će na polusezoni držati prvu poziciju na tabeli Super lige. Crno-bele bebe su pokazale odličan kvalitet i položili su test, a sad je na red da Partizan profitira, što će pomoći klubu da izađe iz finansijske krize.