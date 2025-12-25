Slušaj vest

Defanzivac Totenhema Miki van de Ven izvinio se napadaču Liverpula Aleksanderu Isaku zbog starta koji je doveo do loma noge švedskog fudbalera.

Minulog vikenda, Aleksander Isak je dao gol Totenhemu za vođstvo, međutim nije mogao da ga proslavi pošto se u bolovima našao na zemlji. Miki van de Ven je startovao, uhvatio je njegovu stajnu nogu u "makaze" i došlo je do rupture kosti zbog čega Isaka neće biti nekoliko meseci.

1/6 Vidi galeriju Povreda Aleksandera Isaka Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mnogi su osudili Holanđanina, pa i glavnog arbitra koji mu nije pokazao ni karton zbog svega. Doduše, bio je gol, te sudija nije ni želeo da kažnjava fudbalera Totenhema.

"Pisao sam mu. Poslao sam mu poruku jer nisam želeo da ga povredim i da uradim bilo šta da ga povredim. Samo sam želeo da blokiram udarac. Mislim da nije imao sreće kako je njegova dospela između mojih nogu. Poželeo sam mu brz oporavak. Odogovrio je i zahvalio se", rekao je Van de Ven.

Kurir sport / Sportske.net