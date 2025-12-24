Slušaj vest

Krstović je ovo priznanje dobio kao fudbaler Atalante u koju je prešao u avgustu ove godine u transferu vrednom 25 miliona evra.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je prethodno bio odličan u dresu Lećea.

Ove sezone je za Atalantu na 13 utakmica Serije A postigao tri gola uz dve asistencije, u Kupu je bio strelac na jedinom meču, dok u Ligi šampiona na šest nastupa nije zatresao mrežu.

Nikola Krstović Foto: ndependent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia, Massimiliano Carnabuci/IPA Sport / PA Images / Profimedia, Gabriele Maricchiolo/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ovo je za mene nešto najveće. Hvala FSCG, trenerima i kapitenima koji su glasali za mene. Hvala mom bivšem klubu Lećeu, zatim Atalanti kao i Dunajskoj Stredi koja me je predstavila u dobrom svetlu. Sve dolazi postepeno. Srećan sam, biti ovde ispred vas je nešto posebno - rekao je Krstović.

U izboru Kapitena i trenera klubova iz crnogorske prve lige Krstović je osvojio 73 glasova, a iza njega su ostali Marko Janković iz Karabaha sa 29 glasova i Adam Marušić iz Lacija sa 26 glasova.

