Lazar Jovanović se na velika vrata vraća u Crvenu zvezdu!

Novi trener crveno-belih Dejan Stanković izrazio je želju da ga vidi na delu, tako da je Crvena zvezda izdejstvovala šestomesečnu pozajmicu od Štutgarta i bolje procente za sebe.

Povratak na Marakanu - Lazar Jovanović Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Mladalački nestašluci

Lazar Jovanović imao 19 godina i najstariji je sin legendarnog srpskog fudbalera i reprezentativca Milana Laneta Jovanovića. Za Lazara kažu da ima Bogom dani talenat, međutim i plahovitu narav. Upravo zbog svojih nestašluka nije umeo da fudbalski talenat i umeće eksponira na pravi način.

Neplanirano je Lazar Jovanović došao u žižu javnosti, kada ga je iskoristio jutjuber Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase i jedan zajednički video postavio na društvene mreže. I ništa tu ne bi bio problem, da se mlađani Lazar nije okačio o automobil koji je kroz Beograd vodio Baka Prase.

Mladost i ludost - Lazar Jovanović Foto: Printscreen

Vaspitna zbog Bake Praseta

Usledio je razgovor sa direktorom Crvene zvezde Zvezdanom Terzićem, trenerom Vladanom Milojevićem i iskusnijim fudbalerima Mirkom Ivanićem i Aleksandrom Kataijem. Odlučeno je da Lazar ode na pozajmicu u OFK Beograd, gde je on bljesnuo i pokazao sav svoj raskošni talenat. Upravo su te utakmice i učinak donele Jovanoviću unosan transfer u Nemačku.

Crvena zvezda ga je dovela iz Vojvodine za trening kompenzaciju, za svega 28.000 evra, a onda napravila unosan transfer prodavši ga u Štutgart ovog leta za 5.000.000 evra. Lazar Jovanović igra na mestu desnog krila, izrazito je brz, a ima i odlične realizatorske sposobnosti. U svom uzrastu slovi za jednog od najperspektivnijih fudbalera u Evropi.

1/10 Vidi galeriju Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Partizan prvi zvao Lazara

Kada se saznalo da Štutgart želi da ga pošalje na pozajmicu prvi se javio Partizan. Želeli su crno-beli da uzburkaju strasti u Srbiji, posebno što je u Humsku ovog leta, baš iz Crvene zvezde stigao Lazarov dve godine mlađi brat Dušan. Hteo je Predrag Mijatović da upari dvojicu braće u crno-belom dresu, ali nije uspeo.

Lazar Jovanović mnogo je vezan za svog mlađeg brata Dušana. A, njih dvojica imaju i mlađeg brata Miloša, koji ima 14 godina. Pre nekih desetak dana mladi Dušan Jovanović bio je uzrok pobune omladinaca Partizana, jer je prema njihovom viđenju "preko reda" skoro došao do prvog tima crno-belih.

Dušan Jovanović, srednji sin Milana Laneta Jovanovića Foto: Screenshot

Ustanak u Humskoj

O, čemu se zapravo radi?! Pred utakmicu protiv Radničkog 1923 u Kragujevcu potpredsednik Partizana Predrag Mijatović odlučio je da Dušana Jovanovića pošalje u prvi tim. Međutim, sa tom odlukom nisu se složili omladinci Partizana, šestorica njih odmah su zatražili i ispisnice, sa obrazloženjem da Dušan Jovanović nije standardan ni u omladinskom timu, te da je nepravedno da bude preko reda prekomandovan u prvu ekipu.

Danko Lazović, jedan od čelnika Partizana, podržao je pobunjenike, pa je došlo do pat pozicije, koja je rešena tako što Dušan Jovanović ipak nije debitovao za prvi tim crno-belih ove zime. Kasnije je Predrag Mijatović pokušao da razvodni ceo slučaj, gde je objasnio da pobune nije bilo, te da su za negativne tekstove kriva dvojica novinara!

Na stranu sve što se dešavalo, biće zanimljivo videti kako će se braća Lazar i Dušan Jovanović ponašati u prolećnom delu sezone. I to na dve različite strane Topčiderskog brda. Lazar Jovanović u dresu Crvene zvezde, a Dušan Jovanović u dresu Partizana.