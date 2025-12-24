Slušaj vest

Domaći su poveli u 19. minutu golom Sambija Lokonge, ali je samo sedam minuta kasnije Hugo Larson poravnao rezultat i postavio konačan ishod.

Ipak, u jednom trenutku susreta fudbal je pao u drugi plan. Nakon snažnog sudara Mire Muhajma i Rasmusa Kristensena, ozbiljnije je nastradao danski reprezentativac iz redova Ajntrahta. Dok su oba igrača ostala da leže na travi, mladi štoper HSV-a Luka Vušković brzo je reagovao kada je primetio da Kristensen ima veliki problem.

Bez oklevanja je pritrčao, otvorio mu usta i izvadio jezik, sprečivši potencijalno opasnu situaciju i pokazavši izuzetnu prisebnost. Taj potez izazvao je lavinu pozitivnih reakcija širom Evrope, koja je pozdravila herojsko ponašanje hrvatskog defanzivca.

Bundesliga je ovaj trenutak proglasila fer-plej potezom meseca decembra i nagradu dodelila upravo Vuškoviću, momku koji je još kao petnaestogodišnjak skrenuo pažnju u dresu Hajduka. Nakon toga je prodat Totenhemu, a posle epizode u Vesterlou, trenutno nastupa za HSV kao pozajmljeni igrač.