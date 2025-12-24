Slušaj vest

Fudbalski klub Budućnost saopštio je da je sporazumno raskinuo ugovor sa doskorašnjim trenerom Dejanom Vukićevićem, kao i sa njegovim pomoćnikom Draženom Milićem.

Iskusni stručnjak je došao u klub kako bi se obavile formalnosti oko raskida saradnje, nakon čega se zahvalio saradnicima i zaposlenima na dosadašnjem radu, uz reči poštovanja prema svima sa kojima je sarađivao tokom mandata u podgoričkom klubu.

"Budućnosti želim brzu konsolidaciju na svim nivoima i povratak na staze uspeha. Uživao sam u svakom danu rada i bio maksimalno posvećen da uradimo velike stvari. Nažalost, specifičnost momenta, preuzimanje tima usred sezone i nemogućnost da napravim selekciju igrača i pripremni period uticali su da rezultati ne budu na nivou renomea kluba", rekao je Vukićević za klupski sajt.

On je potom zahvalio svima u klubu na saradnji i podršci.

"Zahvaljujem na šansi da budem na čelu stručnog štaba i podršci koju sam imao tokom rada. Hvala saradnicima iz trenerskog stafa, igračima, zaposlenima u klubu, a posebno navijačima čiju sam maksimalnu podršku imao od prvog dana do poslednje utakmice. Nasledniku na klupi želim da ostvari rezultat dostojan imena kluba, a svima kojima je Budućnost u srcu čestitam nastupajuće praznike i želim uspešniju godinu", dodao je Vukićević.

Sa druge strane, Budućnost se zahvalila Dejanu Vukićeviću i Draženu Miliću na uloženom radu i profesionalnom odnosu, uz želje za mnogo uspeha u nastavku karijere.

Budućnost se nalazi na sedmoj poziciji šampionata Crne Gore na tabeli sa 25 bodova.

Kurir sport / Sportske.net