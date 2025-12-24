Slušaj vest

Iskusni 34-godišnji čuvar mreže branio je u belo-crnom dresu na 31 utakmici, šest puta je svoju mrežu sačuvao netaknutom.

„Imao sam poziv kluba iz Uzbekistana, dobio sam dobre uslove u Sogdiani. U Uzbekistanu poslednjih godina nastupa i nekoliko srpskih fudbalera, što je svakako dobra preporuka. Zahvalio bih se i Ivanu Josoviću, koji me je spojio sa ovim klubom, igrao je ranije tamo, dobro poznaje prilike u toj zemlji“, kazao je Nikola Mirković, koji se potom zahvalio svom sada već bivšem klubu:

„Bilo mi je fenomenalno u Čukaričkom u prethodnih godinu i po dana. Što se tiče organizacije kluba, ljudi koji su zaposleni, uprave, saigrača, stručnog štaba… Imam samo reči hvale, da ne nabrajam svakog pojedinačno, svakom sam zaista zahvalan za svaki dan proveden na Banovom brdu“.

Imao je Mirković i ulogu mentora u svlačionici, na treninzima, ali i tokom utakmica dvojici mladih golmana, Lazaru Kaličaninu i Vladanu Čarapiću.

„Drago mi je da sam ostavio neki trag u Čukaričkom, da je bilo zapaženih partija, da sam uspeo koliko-toliko da pomognem ekipi. Posebno mi je drago zbog uloge koju sam imao u odnosu sa mlađim golmanima, imaju izuzetan talenat, privilegija je bila učestvovati u njihovom sazrevanju i gledati kako napreduju. Napraviće odlične karijere, a imaju i najboljem mogućeg učitelja, Olivera Kovačevića“.