Svi golovi postignuti su u završnici utakmice. Ekvatorijalna Gvineja povela je u 85. minutu golom Marvina Anijeba, izjednačio je Žorži Minungu petom minutu nadoknade vremena.

Pobedu Burkini Faso obezbedio je Edmond Tapsoba u osmom minutu nadoknade vremena.

U drugoj utakmici u toj grupi večeras igraju Alžir - Sudan.

U drugom kolu Burkina Faso će igrati protiv Alžira, a Sudan protiv Ekvatorijalne Gvineje.

(Beta)

