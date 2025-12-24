Fudbaleri Burkine Faso pobedili su u Kazablanki Ekvatorijalnu Gvineju 2:1, u utakmici prvog kola Grupe E na Kupu afričkih nacija.
KUP AFRIČKIH NACIJA: Mreže se tresle u završnici - Burkine Faso pobedila Ekvatorijalnu Gvineju
Svi golovi postignuti su u završnici utakmice. Ekvatorijalna Gvineja povela je u 85. minutu golom Marvina Anijeba, izjednačio je Žorži Minungu petom minutu nadoknade vremena.
Pobedu Burkini Faso obezbedio je Edmond Tapsoba u osmom minutu nadoknade vremena.
U drugoj utakmici u toj grupi večeras igraju Alžir - Sudan.
U drugom kolu Burkina Faso će igrati protiv Alžira, a Sudan protiv Ekvatorijalne Gvineje.
(Beta)
