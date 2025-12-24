Slušaj vest

Semenjo na meti brojnih klubova, a na kraju je prelomio i odlučio da dalje pregovore nastavi sa Sitijem.

1/4 Vidi galeriju Savinjo u dresu Mančester sitija Foto: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije tajna da Pep Gvardiola želi krilnog igrača koji sa sobom donosi i golove i konkretniju završnicu, a Semenjo je pokazao da je sposoban za to.

Semenjova želja jeste da igra redovno u Ligi šampiona i da se svake sezone bori za sve moguće trofeje, a Mančester siti je u ovom momentu tim koji je garant za borbe do kraja u svakom takmičenju.

U igri za Semenja bili su Liverpul, Mančester junajted, Čelsi se kratko uključio u trku i brzo povukao, jer je Siti bio najkonkretniji.

Očekuje se da Siti ubrza pregovore, jer ni nema mnogo vremena, pošto Semenjova otkupna klauzula od 65.000.000 funti ističe 10. januara.

Međutim da bi seto desilo neko mora da ode. Najveće šanse za to ima Brazilac Savinjo, koji nije dao nijedan gol u Premijer ligi ove sezone, a za njega je ozbiljno zainteresovan Totenhem.

Semenja čeka paklena konkurencija jer tu ostaju - Doku, Šerki, Foden, Marmuš..