KUP AFRIČKIH NACIJA
MAREZ BLISTAO - PUSTINJSKE LISICE KRENULE SILOVITO: Fudbaleri Alžira pobedili Sudan na Kupu afričkih nacija
Fudbaleri Alžira pobedili su večeras u Rabatu Sudan 3:0, u utakmici prvog kola Grupe E na Kupu afričkih nacija.
Dvostruki strelac bio je Rijad Marez, koji je postigao golove u drugom i 61. minutu.
Konačan rezultat postavio je Ibrahim Maza u 85. minutu.
U prvoj utakmici u toj grupi Burkina Faso je pobedila Ekvatorijalnu Gvineju 2:1.
U drugom kolu Burkina Faso će igrati protiv Alžira, a Sudan protiv Ekvatorijalne Gvineje.
