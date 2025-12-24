Slušaj vest

Fudbaleri Alžira pobedili su večeras u Rabatu Sudan 3:0, u utakmici prvog kola Grupe E na Kupu afričkih nacija.

Dvostruki strelac bio je Rijad Marez, koji je postigao golove u drugom i 61. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ibrahim Maza u 85. minutu.

U prvoj utakmici u toj grupi Burkina Faso je pobedila Ekvatorijalnu Gvineju 2:1.

U drugom kolu Burkina Faso će igrati protiv Alžira, a Sudan protiv Ekvatorijalne Gvineje.

