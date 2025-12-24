"Bilo bi veoma zanimljivo kada bi igrao na Svetskom prvenstvu. To bi moglo značajno da promeni odnos snaga. Iako nisam siguran da li bi to učinilo argentinski tim boljim ili gorim.“

"Igrao sam protiv Mesija u finalu MLS-a, i on je bio apsolutno sjajan kada god je primio loptu. Pokretao je napadačke poteze sa pravih pozicija. Ali nisam siguran da li će se njegov trenutni stil igre preneti na vrhunski nivo međunarodnog fudbala. U svakom slučaju, Argentina je visoko na mojoj listi kandidata za trofej“, rekao je Miler.