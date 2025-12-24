Kapiten Gaučosa još nije potvrdio učešće na Svetskom prvenstvu
SVETSKO PRVENSTVO 2026
LEGENDARNI NEMAC NIJE SIGURAN ZA MESIJA: Ne znam da li može da igra vrhunski fudbal na Mundijalu?
Tomas Miler legendarni nemački fudebaler procenio je izglede Lionela Mesija ako bude igrao za Argentinu na predstojećem Svetskom prvenstvu 2026. godine.
ARGENTINA JE ŠAMPION SVETA! Gaučosi do Zlatne boginje posle penala! NAJBOLJE FINALE IKADA, Mesi poništio Mbapeov het-trik! Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
"Bilo bi veoma zanimljivo kada bi igrao na Svetskom prvenstvu. To bi moglo značajno da promeni odnos snaga. Iako nisam siguran da li bi to učinilo argentinski tim boljim ili gorim.“
Iskusni napadač nastavio je izlaganje.
"Igrao sam protiv Mesija u finalu MLS-a, i on je bio apsolutno sjajan kada god je primio loptu. Pokretao je napadačke poteze sa pravih pozicija. Ali nisam siguran da li će se njegov trenutni stil igre preneti na vrhunski nivo međunarodnog fudbala. U svakom slučaju, Argentina je visoko na mojoj listi kandidata za trofej“, rekao je Miler.
