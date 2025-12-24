Slušaj vest

Nakon operacije ramena, trener Ćabi Alonso ubrzao je njegov povratak u derbiju protiv Atletiko Madrida, ali se taj potez završio teškim porazom (5:2), koji je označio početak Belingemovih problema u aktuelnoj sezoni.

Džud Belingem na meču Albanija - Engleska Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Do njegovog povratka Real je imao maksimalan učinak, sedam pobeda iz sedam utakmica i savršeno je funkcionisao bez Engleza.

Nakon povrede Belingem nije uspeo da ponovi partije iz prve sezone, kada je nakon transfera iz Borusije Dortmund vrednog 103 miliona evra bio ključni igrač u sistemu bez klasičnog napadača..

Trener Reala je najpre pokušao sa formacijom 4-2-3-1 i ulogom polušpica iza Mbapea, ali je ta ideja napuštena zbog defanzivne neravnoteže. Sada igra u sistemu 4-4-2, na levoj strani, uz velike defanzivne zahteve.

Prema pisanju Asa, problem nije u Belingemovom kvalitetu, već u činjenici da se još traži model igre u kojem bi se uklopio u Alonsovu viziju i dao maksimum ekipi.

