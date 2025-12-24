Žoze Murinjo se i dalje ne menja i još jednom je napravio šou na konferenciji za medije
POBESNEO
MURINJO POLUDEO NA NOVINARE! Specijalni ponovo dominirao: Kažnjeni ste, neću vam odgovoriti...
Murinjo je posle nove pobede Benfike ušao u sukob sa jednim portugalskim novinarom i jasno stavio do znanja da na određena pitanja – neće odgovarati.
Žoze Murinjo Foto: Ricardo Rocha / Alamy / Profimedia, Diogo Faria Reis/Avant Sports / imago sportfotodienst / Profimedia, FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia
Nakon trijumfa Benfike nad Famalikaom rezultatom 1:0, pažnja javnosti trebalo je da bude usmerena na teren.
"Ove nedelje ste objavili lažne vesti o meni. Što se tiče glavnog dela vašeg članka, obaveštavam Vas da je lažan", poručio je Murinjo.
Iako je novinar pokušao da ponovi pitanje i dobije odgovor, reakcija 63-godišnjeg stratega bila je još oštrija i definitivna.
"Kažnjeni ste. Neću vam odgovoriti. Možda sledeće nedelje", zaključio je Murinjo.
