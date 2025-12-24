Slušaj vest

Međutim ova utakmica je prerasla u haos, jer se domaćin žalio na veliku grešku sudije Milana Mitića i VAR sobe koji su im poništili gol pred kraj prvog poluvremena. Nakon što je FSS priznao grešku, usledio je udar iz Ivanjice.

Jeste Vojvodina okrenula rezultat, ali Javor i dalje ne može da veruje da su sudije, posle petominutne VAR provere, svirale ofsajd u situaciji kada je Dukure zatresao mrežu.

Usledio je udar iz Javora, koji je odlučio da se, i pored toga što se jesenji deo šampionata završio pre dva dana, oglasi i najavi tužbe koje su nanele štetu klubu iz Ivanjice.

Saopštenje kluba prenosimo u celosti:

"FК Javor obaveštava javnost da će klub, u skladu sa zakonom, samostalno pokrenuti krivične postupke pred nadležnim državnim organima protiv odgovornih lica za koja postoji osnovana sumnja da su svojim delovanjem nanela direktnu i nemerljivu štetu našem klubu tokom utakmice protiv FК Vojvodina, koju smatramo ključnom u borbi za opstanak u Superligi Srbije.

Postoji ozbiljna sumnja da su dva ili tri lica, kroz nedozvoljene uticaje i radnje, delovala u okviru određenih interesnih grupa, čime su narušeni integritet utakmice i principi ravnopravnog takmičenja. Posledice takvog delovanja su višestruke i ogledaju se u sportskoj, moralnoj, finansijskoj i institucionalnoj šteti po klub", piše u saopštenju Javora.