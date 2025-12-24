Slušaj vest

Veliki skandal potresao je turski fudbal, nakon što je u okviru opsežne istrage o nezakonitom prometu narkotika uhapšen Sadetin Saran, predsednik jednog od najvećih i najuticajnijih klubova u zemlji - Fenerbahčea.

Vest je odjeknula kao bomba u sportskoj i široj javnosti, posebno zbog navoda da je Saran, osim što se dovodi u vezu sa distribucijom, navodno i sam konzumirao kokain.

On je priveden u okviru opsežne istrage o nezakonitom prometu narkotika.

Postoje sumnje da je Saran, osim što se dovodi u vezu sa distribucijom narkotika, navodno i sam uzimao kokain.

„Naš predsednik, gospodin Sadetin Saran, priveden je večeras od strane Pokrajinske žandarmerijske komande iz Predsedničkog ureda Fenerbahčea u okviru tekuće istrage. Istraga je još uvek u toku, a proces se sprovodi u okviru vladavine prava, pod ovlašćenjima i odgovornošću nadležnih organa.

Imamo puno poverenje da će naš predsednik prevladati ovaj proces zdravim razumom i hrabrošću, kao što je to činio i do sada.

Rad koji se obavlja u skladu s interesima našeg kluba nastaviće se bez prekida; naš predsednik, gospodin Sadetin Saran, ostaviće ove dane iza sebe i nastaviti odlučno raditi za naš klub.

Predsedavajući našeg Upravnog odbora, Šekip Mosturoglu, članovi našeg odbora, advokati našeg kluba i advokati našeg predsednika, gospodina Sadetina Sarana, prate našeg predsednika tokom ovog procesa. Shodno tome obaveštavamo javnost“, piše u objavi Fenerbahčea.