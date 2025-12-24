Slušaj vest

Fudbaleri Obale Slonovače pobedili su večeras u Marakešu Mozambik 1:0, u utakmici prvog kola Grupe F na Kupu afričkih nacija.

Pobedonosni gol postigao je Amad Dijalo u 49. minutu.

U drugoj utakmici u toj grupi večeras igraju još Kamerun - Gabon.

U drugom kolu Obala Slonovače igra 28. decembra protiv Kameruna, a Mozambik protiv Gabona.

