Slušaj vest

Bliži se kraj 2025. godine, vreme je da se sumiraju utisci, a Andrej Kostić, fudbaler Partizana, je nagrađen od strane Fudbalskog saveza Crne Gore.

Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

Naime, 18-godišnji centarfor je poneo nagradu za najboljeg mladog igrača Crne Gore.

Zajedno sa njim su tu Vasilije Adžić, član Juventusa, i Lazar Savović, vezista Budućnosti iz Podgorice.

"Kostić je blistao u dresu Partizana, gdje je u jesenjem delu šampionata bio drugi strelac ekipe", piše RTCG.

Pominje se nekoliko dana unazad da je Kostić na radaru Milana, stižu informacije da je transfer blizu, te da nije, pa ostaje da vidimo kakva će biti budućnost perspektivnog centarfora.

Mladi napadač je u debitantskoj sezoni za Partizan postigao devet golova na 27 utakmica.

Ne propustiteFudbalMILAN SA 10 MILIONA DOŠAO U BEOGRAD PO KOSTIĆA, A ONDA JE USLEDIO HLADAN TUŠ: Partizan odbio ponudu! Ovo je suma koju traže crno-beli!
Andrej Kostić
FudbalBOMBA! MILAN U PREGOVORIMA SA PARTIZANOM! Crno-belima se smeši 10 miliona evra! Slavni klub se javio zbog tinejdžera!
Andrej Kostić
FudbalSPEKTAKULARNO! SKORO 30 DEBITANATA NA DERBIJU: Luda priča! Evo, ko će prvi put imati priliku da igra za Zvezdu, a ko za Partizan u prazniku srpskog fudbala!
cz.png
FudbalOVO JE PARTIZANOV TIM ZA NOVU SEZONU: Mladost nosi crno-bele! Kladite se na Vukotića, Kostića i Ugrešića! U Humskoj se nadaju jednom trofeju!
Detalj sa utakmice Partizan - Oleksandrija

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir