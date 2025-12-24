Slušaj vest

Bliži se kraj 2025. godine, vreme je da se sumiraju utisci, a Andrej Kostić, fudbaler Partizana, je nagrađen od strane Fudbalskog saveza Crne Gore.

1/16 Vidi galeriju Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

Naime, 18-godišnji centarfor je poneo nagradu za najboljeg mladog igrača Crne Gore.

Zajedno sa njim su tu Vasilije Adžić, član Juventusa, i Lazar Savović, vezista Budućnosti iz Podgorice.

"Kostić je blistao u dresu Partizana, gdje je u jesenjem delu šampionata bio drugi strelac ekipe", piše RTCG.

Pominje se nekoliko dana unazad da je Kostić na radaru Milana, stižu informacije da je transfer blizu, te da nije, pa ostaje da vidimo kakva će biti budućnost perspektivnog centarfora.

Mladi napadač je u debitantskoj sezoni za Partizan postigao devet golova na 27 utakmica.