Slušaj vest

Internet se usijao nakon što su se pojavile neprepoznatljive fotografije Vande Nare, koje je objavio jedan fotograf sa javnog događaja. Snimljena iz nezgodnog ugla, bez filtera i glamura na koji su njeni pratioci navikli, Vanda je na ovim kadrovima izgledala potpuno drugačije, dovoljno da internet eksplodira od komentara.

"Da li je ovo zaista ona", "Gde su filteri i fotošop" i "Niko ne izgleda ovako loše na Instagramu" samo su neki od brutalnih komentara koji su preplavili mreže.

1/15 Vidi galeriju Vanda Nara Foto: Printskrin/Instagram

Dok jedni tvrde da znaju kako Vanda izgleda uživo i da je reč samo o lošem svetlu i pogrešnom trenutku, drugi bez zadrške komentarišu da je razlika između društvenih mreža i realnosti šokantna.

Jedno je sigurno, Vanda Nara je ponovo u centru pažnje, i to zbog fotografija koje niko nije očekivao.