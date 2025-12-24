Slušaj vest

Dan posle Božića, takozvani "Boksing Dej" (26. decembar), bio je oduvek rezervisan za brojne utakmice engleske Premijer lige, ali ove godine to neće biti tako.

Ljubitelji fudbala su prilično šokirani ovim odlukom a sada je stiglo i objašnjenje od strane Premijer lige zašto ćemo za dva dana gledati samo duel između Mančester junajteda i Njukasla.

Dakle, odluka o samo jednoj utakmici doneta je zbog zgusnutog rasporeda i obaveza prema ugovorima o televizijskim pravima.

S obzirom na to da je 26. decembar ove godine pada u petak, a liga se obavezala na 33 vikenda sa utakmicama i suočava se sa proširenom evropskom sezonom, jedini dostupan termin za prenos tog dana pripao je upravo susretu na "Old Trafordu".

Sve ostale utakmice 18. kola Premijer lige prebačene su na subotu i nedelju, 27. i 28. decembra.

Iako ova situacija narušava dugogodišnji običaj, iz rukovodstva lige uveravaju navijače da je reč o slučaju samo za ovu zimu.

Potvrdili su da će se, kada god "Boksing Dej" u narednim sezonama bude padao na dane vikenda, vratiti i bogatiji raspored utakmica.

To znači da nas već sledeće sezone čeka povratak na staro.