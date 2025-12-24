Fudbaleri Kameruna pobedili su u Agadiru Gabon 1:0, u utakmici prvog kola Grupe F na Kupu afričkih nacija.
Fudbal
KUP AFRIČKIH NACIJA: Kamerun minimalcem srušio Gabon
Slušaj vest
Pobedonosni gol postigao je Karl Eta Ejong u šestom minutu.
Ranije danas aktuelni šampioni fudbaleri Obale Slonovače pobedili su Mozambik 1:0.
U drugom kolu Obala Slonovače igra 28. decembra protiv Kameruna, a Mozambik protiv Gabona.
U Grupi E Burkina Faso je pobedila Ekvatorijalnu Gvineju 2:1, a Alžir je pobedio Sudan 3:0.
U drugom kolu Burkina Faso će igrati protiv Alžira, a Sudan protiv Ekvatorijalne Gvineje.
(Beta)
Reaguj
Komentariši