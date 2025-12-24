Slušaj vest

Pobedonosni gol postigao je Karl Eta Ejong u šestom minutu.

Ranije danas aktuelni šampioni fudbaleri Obale Slonovače pobedili su Mozambik 1:0.

U drugom kolu Obala Slonovače igra 28. decembra protiv Kameruna, a Mozambik protiv Gabona.

U Grupi E Burkina Faso je pobedila Ekvatorijalnu Gvineju 2:1, a Alžir je pobedio Sudan 3:0.

U drugom kolu Burkina Faso će igrati protiv Alžira, a Sudan protiv Ekvatorijalne Gvineje.

(Beta)

Izvor: Kurir