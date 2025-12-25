Slušaj vest

Tvrdnje da država finansijski favorizuje FK Crvena zvezda u prethodnim godinama ne odgovaraju istini posle uvida u javne podatke novčanih tokova.

Mantra koja je zavladala ne odslika pravo stanje stvari. Naprotiv. Crvena zvezda je u poslednjih više od deset godina daleko više uplatila državi nego što je od nje dobila.

Evo i jasnih, lako proverljivih podataka.

Od jula 2014. godine pa zaključno sa decembrom 2025, FK Crvena zvezda je kroz poreze i dažbine uplatila ukupno oko 64 miliona evra. U istom tom periodu, prihod kluba po osnovu direktnog finansiranja iz državnih izvora iznosi oko 19 miliona evra, dok su prihodi od sponzorstava kompanija iz javnog sektora približno 17 miliona evra.

Zvezdan Terzić na predstavljanju monografije FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Kada se ove brojke stave u odnos, postaje jasno da Crvena zvezda ne da nije "državni projekat", nego potpuno suprotno.

FK Crvena zvezda je neto davalac, a ne korisnik državnog novca. Zato se teza o posebnom državnom tretmanu ruši pred prostom računicom - umesto da bude teret za budžet, Zvezda je godinama unazad finansijski doprinosila državnoj kasi.

Da li je država pomogla crveno-belima kada im je bilo najteže (klub pred gašenjem) - da. Da li je Crvena zvezda vratila državi za sve i to poslovanjem koje je unelo ogroman novac u državnu kasu - da.