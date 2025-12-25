Slušaj vest

Tragične vesti stigle su nam iz Holandije gde je 19-godišnji fudbaler drugog tima Ajaksa, Mark Verkujl, ostao bez partnerke Elise (21) koja je preminula posle horor saobraćajne nesreće.

Nju je udario automobil u četvrtak 18. decembra, vozač je pobegao sa lica mesta, a nesrećna Elisa prebačena je u bolnicu gde je kasnije podlegla povredama. Automobil je Elisu udario dok je trčala, a preminula je malo posle nesreće.

Emotivne scene na meču drugog tima Ajaksa i minut ćutanja za devojku Marka Verkujla koja je poginula u saobraćajnoj nesreći

U nedelju 22. decembra drugi tim Ajaksa igrao je utakmicu protiv RKC Valvajka, a Mark Verkujl se pojavio i bio je uz saigrače, ali nije igrao zbog povrede zadnje lože.

Veoma emotivne slike mogli smo videti na ovom meču - pre utakmice održan je minut ćutanja, a Verkujl je pred tribinama podigao dres Ajaksa sa Elisinim imenom i jedva suzdržavao.

Meč je završen porazom Ajaksa rezultatom 0:2, ali je rezultat ostao u senci tragedije.

