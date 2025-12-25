Slušaj vest

Svašta smo mogli da vidimo kroz istoriju fudbala, ali nas je jedna situacija u Albaniji iznenadila i šokirala.

Epski skandal desio se na meču koji su u Tirani odigrali Vora i Bilis i koji je završen rezultatom 4:1 u korist domaćina, a režirao ga je francuski golman iz gostujućeg tabora, Žeremi Vašu.

Vašu nije bio zadovoljan zbivanjima na terenu, pa je u finišu prvog poluvremena rešio da svojevoljno izađe iz igre. Skinuo je rukavice, potom i dres i zaputio se ka svlačionici, a ovom reakcijom i potezom iz rubrike verovali ili ne, ostali su zatečeni apsolutno svi.

Skandal u Albaniji: Golman napustio teren usred igre

Trener mu nije rekao ni reč, rezervni golman Renato Bekaj je skapirao da mora u igru tek posle čitavog minuta, a sudija je žuti karton Vašuu dao tek kada je shvatio šta se dešava.

Pogledajte i sami kako je ovo izgledalo:

