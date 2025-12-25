Slušaj vest

Dejan Stanković napustio je Rusiju pre više od mesec dana, ali je i dalje redovna tema u tamošnjim medijima.

Posebno nakon što je promovisan u šefa struke Crvene zvezde, deluje da sada neki novinari iz Rusije prosto žale što više neće moći da sarađuju i pišu o Dejanu Stankoviću.

Ponovo osmeh na licu - Dejan Stanković na promociji u Crvenoj zvezdi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Spartak pogrešio

Legenda ruskog fudbala i jedan od najboljih fudbalera moskovskog Spartaka Aleksandar Mostovoj ima visoko mišljenje o Dejanu Stankoviću. On i danas tvrdi da je Spartak napravio najveću grešku kada se rastao sa Srbinom.

Kada je Mostovoj upitan da li je Dejan Stanković bio neuspešan kao trener Spartaka, iako je imao procenta od najviše pobeda od bilo kog trenera u poslednjoj deceniji, dao je više nego zanimljiv odgovor.

- Naravno da nije! To sam govorio više puta. Stanković je bio vrhunski fudbaler, legenda u Italiji i Srbiji. Međutim, došao je u sredinu kroz koju je prošlo dvadesetak trenera i ko zna koliko njihovih pomoćnika. Da su mu uz sebe dali dva ili tri autoritativna Spartakova veterana, a ne ljude sa strane, verujem da se sve ovo ne bi dogodilo. Tamo trenere poput Tedeska ili Abaskala bukvalno skupljaju sa autobuske stanice. Stankovića su najpre uzdigli do nebesa, a potom počeli da ga razvlače. A on u svemu tome apsolutno nije kriv - bio je više nego jasan Mostovoj.

Njegova reč se ceni u Rusiji - Aleksandar Mostovoj Foto: Printskrin/jutjub

Srbi imaju vatrenu krv

Rus potencira da mediji, a posebno čelnici Spartaka nisu razumeli temperament Dejana Stankovića.

- Treba imati na umu da su i fudbaleri i treneri obični ljudi, sa istim životnim problemima kao i svi drugi. Saznao sam da je Dejan pre godinu dana prošao kroz razvod, a to neminovno utiče na psihičko stanje svakog čoveka. Uz to, Spartak je najpopularniji klub u zemlji — ne stigneš ni da trepneš, a već svi pričaju o tome. Stanković se jednom iznervirao, pa drugi put…. A Srbi su temperamentni momci. I onda je sve krenulo svojim tokom. A na kraju krajeva, imao je najveći procenat pobeda, pa je jasno da stvari nisu baš tako jednostavne.

Govorio je Aleksandar Mostovoj i o povratku Dejana Stankovića u Crvenu zvezdu.

- Stanković u Crvenoj zvezdi? Odlična stvar, vratio se u svoju otadžbinu. Verovatno će se tamo osećati udobnije, nego u Rusiji. Normalno je da je izabrao Crvenu zvezdu posle Spartaka. Da, Spartak je popularan i veliki klub u Rusiji, a Crvena zvezda ima isti status u Srbiji.

Spartak neće biti šampion

Navijači Spartaka najpopularnijeg kluba u Rusiji titulu čekaju od 2017. Čini se da je i ove sezone neće dočekati.

- Verujem da će fudbalsko prvenstvo Rusije biti neizvesno do kraja. Ta neizvesnost bi trebalo da dođe od Krasnodara, Zenita, Lokomotive, CSKA i Spartaka. Ranije je Zenit uvek unapred proglašavan šampionom. Svi ovi timovi, osim Spartaka, boriće se za prvo mesto - jasno je rekao Aleksandar Mostovoj.

Legenda ruskog fudbala Aleksandar Mostovoj rođen je u Sankt Peterburgu pre 57 godina. Za Spartak iz Moskve igrao je od 1987. do 1991. godine i upisao 106 utakmica, uz 34 gola. Dva puta je bio šampion SSSR (1987, 1989). Za reprezentaciju SSSR i Rusije odigrao je 65 utakmice i dao 13 golova. Igrao je na Mundijalu 1994. i Evropskom prvenstvu 1996. za Rusiju. U inostranstvu je igrao za Benfiku, Kaen, Strazbur, Seltu i Alaves.

Kurir sport/Livesport