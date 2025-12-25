Slušaj vest

Ekvatorijalna Gvineja je sa igračem manje vodila 0:1 do same završnice, ali je Burkina Faso stigla do preokreta u samom finišu i golovima u 95. i 98. minutu uspela da pobedi sa 2:1.

Jedan od junaka ove pobede bio je Džordži Minungu koji je dao gol za 1:1, a u igru je ušao malo pre pogotka. Džordži iza sebe ima zaista filmsku životnu priču i fudbalom se bavi iako je slep na levo oko!

1/4 Vidi galeriju Džordži Minungu Foto: Vincent KAMTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Melissa Levin/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Melissa Levin / Zuma Press / Profimedia

Minungu je 2023. godine imao horor infekciju oka, sve se zakomplikovalo, a ni lekari nisu uspeli da izvuku situaciju. On je oslepeo na levo oko i prognoze su bile da više neće moći da se bavi fudbalom.

Ipak, Džordži Minungu probio je sve prognoze, nastavio je da igra i sada čini čuda na terenu.

- Trenirao sam jače nego ikada. Nisam više mogao sve da vidim, svaku situaciju, ali sam mogao da osetim igru i čitam situacije. Neverovatno je šta mozak može da uradi. Ponekad uopšte ne vidim defanzivca, osetim ga i reagujem instinktivno - rekao je on u jednom intervjuu.

Minungu je rođen u Obali Slonovače, do 2022. godine igrao je četvrtu ligu Češke, a sada nastupa za Sijetl Saunderse u Sjedinjenim Američkim Državama i uspeo je da osvoji jedan Kup sa ovom ekipom.

BONUS VIDEO: